Canarias registra el séptimo mes de julio más cálido desde 1961

Archivo - Una mujer con abanico y sombrero. A 20 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró el séptimo mes de julio más cálido desde 1961 con una temperatura media de 23.5ºC, lo que representa una anomalía térmica de +1,2ºC, según recoge este martes el avance climatológico ofrecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a las máximas, la temperatura media en las islas fue de 27,6ºC, representando una anomalía térmica de +1,5ºC. Por su parte, las mínimas contaron con una temperatura media de 19,5ºC, con una anomalía térmica de +1ºC.

La temperatura máxima más alta se registró en Gran Canaria, en la estación meteorológica de la Aldea de San Nicolás, a 318 metros, donde se alcanzaron los 40.7ºC. La isla oriental capitalina también notificó la temperatura mínima más alta, 30,3ºC, en la estación meteorológica de San Bartolomé de Tirajana, 806 metros.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de 1,7 litros por metro cuadrado, lo que representa el 189 % del valor esperado.

No obstante, atendiendo a la posición de este valor dentro de la distribución de la seria histórica, el mes presentó un carácter húmedo, siendo el úndecimo mes más húmedo desde 1961.

NOCHES TROPICALES

En estaciones de medíanías y cumbres también se registraron noches tropicales --aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 ºC-- , aunque afectando a un menor número de días, con la excepción de las estaciones situadas en cotas altas de la vertiente sur de Gran Canaria.

Así, el número de noches tropicales fueron 1.236 noches en total, por debajo de las 1409 de julio de 2025.

En Izaña (Tenerife), a 2369 metros de altitud, se registró una noche tropical, el día 31, alcanzando una temperatura de 20,6ºC. La única noche tórrida, con una temperatura mínima igual o mayor a 30ºC, se registró, con 30,3 ºC, en la estacion de Lomos de Pedro Alfonso, a 806 m de altitud, en la vertiente sur de Gran Canaria.

La Aemet señala que el comportamiento del mes estuvo caracterizado por la situación anticiclónica caracterizó, con las variaciones del gradiente de presión y la posición del anticiclón atlántico modulando la dirección y la mayor o menor intensidad de los alisios, así como las aproximaciones a Canarias de la dorsal africana.

EPISODIOS CÁLIDOS

Durante el mes se produjeron 3 episodios cálidos, entre los días 4 y 8, 15 al 24 y 29 al 31, respectivamente, con sólo 8 días del mes con temperatura media inferior o igual a la media de referencia.

Sin embargo, los días 9 al 13 se produjo un descenso más acusado de temperaturas, debido al desplazamiento de la dorsal hacia el continente africano, al régimen de alisios, reforzado por la situación del anticiclón atlántico próximo a las Azores, y el acercamiento a Canarias de un frente en frontólisis.

Asimismo, el día con menor temperatura media fue el 13, con 20,1ºC y una anomalía de -1,7ºC.

Tras un descenso de temperaturas entre los días 25 y 28, debido al reforzamiento del anticiclón atlántico y la intensificación de los alisios, se inició el episodio cálido más intenso del mes.

A diferencia del episodio cálido anterior en el que sólo afectó el borde occidental de la dorsal africana, en este caso afectó de lleno a Canarias, con un efecto reforzado debido a la potente baja térmica sobre la costa africana, alcanzándose una temperatura media de 27 ºC, con una anomalía de +4,2ºC, el día 31, la mayor del mes.