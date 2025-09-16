Canarias registra un verano muy cálido y muy húmedo, que deja 59 muertes por calor

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto al delegado territorial de AEMET en Canarias, David Suárez - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado un verano (del 1 de junio al 31 de julio) muy cálido y muy húmedo, que ha dejado un total de 59 muertes por impacto directo por calor, según el balance meteorológico presentado este martes por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el delegado territorial de AEMET en Canarias, David Suárez.

Suárez explicó, en rueda de prensa, que la temperatura media de este verano fue de 22,7°C, lo que supone una anomalía de 0,9°C por encima del valor normal respecto al periodo de referencia (1991-2020), siendo el sexto verano más cálido desde 1961.

Asimismo apuntó que durante el verano el archipiélago canario ha sufrido varios episodios de altas temperaturas y una ola de calor que se observó entre los días 16 y 18 de julio, alcanzando en el conjunto de Canarias una anomalía "superior a los 6 grados", lo que indicó es un valor "muy destacable".

En cuanto a las precipitaciones, el verano en Canarias ha tenido un carácter muy húmedo, en el que se acumularon en promedio 7,2 mm, lo que corresponde a un 133% respecto al promedio normal, siendo el décimo verano más húmedo desde 1961.

Al respecto, indicó que los valores acumulados totales normales "son bajitos", apuntando que los episodios que tuvieron lugar este verano en Canarias fueron asociados a precipitaciones con un flujo de componente norte y al alisio, que "estuvo intenso" entre junio y la primera quincena de julio, "por encima de los valores normales".

BALANCE HIDROLÓGICO

En cuanto al balance del año hidrológico, que va de 1 de octubre al 30 de septiembre, hasta el momento señaló que se puede decir que "tiene un comportamiento seco" al acumular un 87% de lo normal.

De todos modos, a día de hoy matizó que el balance "es positivo" respecto a lo que se tuvo el año anterior, que fue del 90%.

OTOÑO "CÁLIDO Y SECO"

Finalmente, Suárez indicó que para el trimestre en curso, que engloba los meses de septiembre, octubre y noviembre, "no está tan claro que pueda ser cálido", aunque apuntó que "lo más probable", atendiendo a los modelos con los que trabajan, es que sea un otoño "cálido y seco".

Esto se debe, entre otros, porque apuntó que el verano en Canarias "se está alargando", ya que "es habitual" tener episodios de altas temperaturas fuera de lo que es el trimestre de verano, lo que apuntó hace adoptar nuevas perspectivas y estudios que observan los episodios de temperaturas altas más allá de junio a agosto, teniendo que extenderlo prácticamente desde mayo hasta octubre.