Canarias registró solo en agosto 28 recién nacidos cuyas familias vulnerables renunciaron a su patria potestad

Archivo - La directora general de Protección a la Infancia y las Familias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección a la infancia y las familias, Sandra Rodríguez, ha destacado este lunes su preocupación por la cifra "singular" recabada en materia de adopción en agosto, y que asciende a 28 el número de recién nacidos cuyas madres renunciaron a su patria potestad por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, ha detallado, además, la labor del departamento que lidera en prevención y apoyo a las familias canarias, a través de la coordinación interadministrativa, servicios especializados, acogimiento y protección ante la desprotección infantil y preparación para la vida adulta.

Ha destacado, asimismo, la importancia de trabajar desde la "transversalidad" para evitar situaciones que afectan e influyen a los menores en Canarias. Así, Rodríguez ha avanzado que la Dirección General trabaja en alternativas jurídicas que permitan aportar una inversión plurianual a los Ayuntamientos en servicios sociales.

DÉFICIT DE PERSONAL

"Como saben, hay una aportación anual a los ayuntamientos que asciende a los 7 millones y, ahora mismo, buscamos la fórmula para que, en tanto salen los reglamentos de la Ley de Servicios Sociales, que nos ptermitirá conveniar con los ayuntamientos, pasar de una aportación anual a una plurianual", ha añadido.

En ese sentido, ha defendido, además, una ampliación de competencias para mejorar en el abordaje social, al tiempo que ha visibilizado la necesidad de contar con más recursos humanos en la Dirección General para mejorar la prevención en la desprotección a la infancia. "Hay un déficit importante de personal en Las Palmas".

En paralelo, el departamento regional ha avanzado la puesta en marcha próximamente de un nuevo programa para trabajar con los menores inimputables, es decir, los menores de 14 años que cometen primeros delitos y que, por su edad, no se les puede imponer ninguna medida judicial o de justicia juvenil.

"Esas familias necesitan ese refuerzo para atender y encauzar la situación con cada uno de estos menores. La idea es que en enero ya esté arrancado. Actualmente, se está testando en ambas provincias", ha agregado.

MENORES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR

Sandra Rodríguez ha recordado la "preocupación" de su departamento por no contar con recursos especializados y distintos a los propios del sistema de protección para los niños y niñas con patologías de salud mental, adicción o patología dual, cuyas familias no cuentan hoy con suficientes apoyos para abordar estas situaciones especiales.

"Tenemos muchos menores cuyas familias renuncian a la guarda de sus hijos porque no son capaces de dar respuesta a este tipo de situaciones", ha añadido Rodríguez, que ha recordado como "fundamental" la importancia de replicar la red de atención en salud mental y adicciones actual a una específica, infanto-juvenil.

A ello ha sumado las situaciones de vulnerabilidad que ha derivado que, solo en el mes de agosto, hubiera 28 recien nacidos cuyas madres renunciaron a su guarda y custodia en el momento del nacimiento. "Estamos estudiando este momento singular porque 28 bebés en un mes, es importante", ha señalado la directora general, que ha añadido que se consiguieron "familias de las que tirar", por lo que ninguno de ellos pasó por acogimiento residencial.

"Esto nos lleva incluso a plantearnos qué debemos corregir para que estas situaciones no continúen sucediendo. Soy consciente que, para ampliar el acogimiento familiar, es necesario no sólo captar familias, sino hacerles un acompañamiento, darles formación, y ello ya se está implantando desde el servicio de adopción", ha dicho.

"La adopción no es un derecho de la familia, de quien quiere ser madre o padre. La adopción es un derecho del menor. Es la última de las medidas del sistema de protección", ha recordado Rodríguez, que ha visibilizado la importancia de priorizar el trabajo con la familia de origen del menor.

Asimismo, ha concretado, en los últimos dos años, un total de 189 menores habrían retornado con su familia.