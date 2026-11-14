Canarias registró este viernes la llegada de más de 843 personas migrantes

Archivo - Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 843 personas migrantes arribaron este viernes a Canarias después de que Salvamento Marítimo realizara hasta un total de ocho intervenciones a lo largo del día desde el Centro Coordinador del organismo en Tenerife.
En una nota a los medios, el organismo estatal precisa que del total de intervenciones realizadas, 7 precisaron de acompañamiento hasta el puerto de La Restinga, con hasta un total de 643 personas migrantes.
En paralelo, unas 200 personas migrantes tuvieron que ser rescatadas en la intervención restante.