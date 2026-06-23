Canarias reitera su "indignación" con el Estado por "dejar fuera" a miles de canarios del Programa 'Verano Joven'

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha compartido este martes la "indignación" del Ejecutivo regional ante la "imposibilidad" de los jóvenes canarios para acceder al programa estatal 'Verano Joven'.

Así lo ha señalado durante la sesión de pleno de este martes en el Parlamento de Canarias y en relación a una pregunta que formulada por el diputado José Manuel Bermúdez, que ha expresado la "indignación legítima" de los jóvenes de las islas "ante un programa del Ministerio de Transportes que pagamos todos y que vuelve a anunciarse como una gran oportunidad dejando fuera a miles de jóvenes canarios".

"En sus anuncios --ha proseguido Bermúdez--, todo gira alrededor del transporte terrestre: trenes media distancia, alta velocidad, Interrail...Y resulta que en Canarias no tenemos ni ave, ni media distancia, ni trenes de ancho métrico. Tenemos una cosa que se llama océano, y para cruzarlo hay que pagar un avión o un barco. Algo que sorprendentemente el Ministerio sigue sin haber descubierto".

Bermúdez ha lamentado asimismo la actitud del Gobierno central respecto al diseño de una ayuda que "ignora" la realidad de "todo un territorio", de Canarias. "Ya no es un despiste, es alevosía".

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha compartido la "indignación" manifestada hoy por el diputado nacionalista, ya que "es la cuarta edición en la que el Estado deja fuera a los jóvenes canarios de este programa, sin posibilidad alguna de participar".

"Antes de que se anunciara esta edición, a inicios de este mes, volvimos a trasladar al Ministerio nuestra petición, solicitándole que no vuelvan a olvidar a las islas. La carta nunca tuvo respuesta. Se volvieron a olvidar de Canarias", ha agregado el consejero.

Para Rodríguez, lo "peor" es cuando "algunos" tratan de "justificar" esta situación expresando que Canarias "ya tiene la bonificación del 75%" al transporte de residentes. "Eso es como confundir el REF con el sistema de financiación, y el REF es para tratar de tener las mismas oportunidades. Pedimos igualdad y las mismas posibilidades de disfrutar del hoy 'Verano Joven Peninsular'".