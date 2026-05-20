Canarias reivindica en el Foro Urbano Mundial que haya limitaciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros

Jornada de trabajo en el Foro Urbano Mundial - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha insistido ante el director del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Comisión Europea, Matthew Baldwin, en la necesidad de aplicar medidas que permitan un equilibrio en el mercado inmobiliario, especialmente en zonas altamente pobladas y que registran una elevada presión turística como el archipiélago.

En opinión de Caraballo, después de 41 años en la Unión Europea, el Gobierno de Canarias considera que la situación actual es muy diferente y se deben poner en marcha "iniciativas excepcionales" para afrontar la situación de la vivienda que es, dijo, "muy preocupante".

Este encuentro se produjo en el marco del 13 Foro Urbano Mundial que se celebra en Baku (Azerbaiyán) organizado por ONU-Habitat, donde Canarias además organizó un debate sobre la necesidad de reconocer a nivel internacional los desafíos que tiene el desarrollo urbano en territorios insulares y de alta presión demográfica, recoge una nota del Gobierno canario.

Hizo hincapié Caraballo en la especial preocupación del Gobierno canario por la vivienda, sobre todo en las zonas más tensionadas, "que viven una situación muy crítica por el alza de los precios del alquiler debido fundamentalmente a la irrupción del mercado vacacional".

Detalló que el Gobierno de Canarias ha insistido en los últimos años en la necesidad de implementar propuestas para afrontar este escenario, entre ellas, la limitación de la compra de vivienda por parte de personas no residentes.

En este sentido, el representante de la Comisión Europea mantuvo que esta medida va en contra de los principios básicos de la Unión, como es la libre circulación de personas y bienes.

En cualquier caso, Octavio Caraballo reiteró que es preciso buscar "alternativas excepcionales" para dar respuesta a un territorio como Canarias.

INNOVACIÓN AZUL

Por otro lado, la responsable de Estrategia de Islas Responsables del Gobierno de Canarias, Adriana Regidor, participó junto a territorios costeros e insulares en un debate sobre los riesgos acelerados que sufren estos territorios ante el cambio climático.

Estos peligros generan impactos y tensiones urbanas en cascada que amenazan la vivienda, los medios de vida, las infraestructuras críticas, los servicios básicos y las economías locales, especialmente en islas y asentamientos de baja altitud donde la capacidad de adaptación es limitada.

A medida que se intensifican los impactos climáticos, fortalecer la resiliencia de estas ciudades se ha convertido en una prioridad.

En su intervención, Regidor subrayó que Canarias está construyendo una agenda de resiliencia climática de carácter sistémico.

La adaptación, dijo, "no se limita a proteger la costa frente al aumento del nivel del mar o a responder a fenómenos extremos", sino que incorpora la seguridad hídrica, la estabilidad energética, la renaturalización urbana, la salud pública, la economía azul, la investigación aplicada, la innovación empresarial, la educación climática y la gobernanza multinivel.

En este contexto, afirmó que el archipiélago se está consolidando como "un laboratorio atlántico de resiliencia, capaz de transformar vulnerabilidades estructurales --como la escasez de agua, el aislamiento energético, la presión costera, el calor urbano, la degradación ambiental o la dependencia económica-- en oportunidades de innovación, cooperación institucional, diversificación productiva y justicia climática".

En este Foro Urbano Mundial, Caraballo --acompañado de las técnicas de Islas Responsables Lab Adriana Regidor e Itahisa Hernández--, se reunió con los representantes de ONU-Habitat en España a los que presentó la propuesta de crear una Red Intersinsular para compartir conocimiento y experiencia entre territorios insulares sobre asuntos de especial importancia para cada uno de ellos, desde la gestión de la vivienda, el desarrollo de sus territorios o el impacto del cambio climático.

La participación de Canarias en Bakú fue seleccionada entre más de 600 iniciativas.

Este foro ha puesto el foco en la necesidad urgente de abordar la crisis global de vivienda y su papel central en el desarrollo urbano sostenible.

El Ejecutivo canario señala que el acceso a una casa se configura como un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico en el archipiélago canario, un desarrollo estrechamente relacionado con la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Actualmente, en el mundo se contabilizan casi 3.000 millones de personas que no cuentan con una vivienda con todas las garantías de habitabilidad, mientras que 1.100 millones de personas viven en asentamientos informales o barrios marginales y 300 millones carecen de una casa para vivir.

Ante este escenario, el WUF subraya la urgente necesidad de hacer realidad el derecho universal a una vivienda adecuada.