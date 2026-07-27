Canarias retoma el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad para tramitarlo de urgencia

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha acordado este lunes, en Consejo de Gobierno y tras la propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, reiniciar los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias para hacerlo por la vía de urgencia.

La norma, destinada a establecer un marco jurídico integral para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural del archipiélago, se tramitará por la vía de urgencia ante la "necesidad de dotar a la comunidad autónoma de un instrumento normativo propio, sistemático y actualizado" que desarrolle en el ámbito canario la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Al respecto, explican que el reinicio del procedimiento permite retomar un proceso "ya avanzado, aprovechando el trabajo técnico y jurídico" realizado en fases anteriores, así como el conocimiento acumulado durante su tramitación.

De todas formas, indican que el nuevo texto incorpora modificaciones de "alcance suficiente como para justificar" el inicio de un nuevo procedimiento para "garantizar su solidez jurídica y su adecuación" al marco competencial vigente.

El anteproyecto toma en consideración las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo, que señalaban "deficiencias" en la técnica normativa, "posibles solapamientos" con la legislación básica estatal y "riesgos de inseguridad jurídica".

A partir de ese análisis, explican que se ha elaborado un texto revisado que "refuerza su coherencia, mejora su estructura y evita duplicidades" normativas.

La futura ley permitirá a Canarias contar por primera vez con una norma propia que integre y ordene el conjunto de instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad, actualmente dispersos en diferentes disposiciones, según defiende el Gobierno canario.

Además adaptará la regulación a las singularidades del territorio insular, caracterizado por su elevada biodiversidad, alto grado de endemicidad y fragilidad de los ecosistemas.

En cuanto a sus contenidos, el anteproyecto incorpora la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros en línea con las competencias asumidas por la comunidad autónoma, e integra los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en Canarias.

También establece un marco común para la planificación, la conservación de especies y hábitats, así como la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto regula los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, ordena los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural.

Por último, indica que con este acuerdo, el anteproyecto inicia nuevamente su tramitación administrativa, que incluirá los correspondientes informes, consultas y fases de participación pública antes de su aprobación como proyecto de ley.