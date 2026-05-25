Canarias, en riesgo "muy alto" y "extremadamente alto" por radiación ultravioleta en los próximos días

Archivo - Los dermatólogos recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y, si es inevitable, hacerlo con protección solar alta. - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha informado que, según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología y los indicadores establecidos, el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias se mantiene entre "muy alto" y "extremadamente alto" para los próximos días en las islas.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), coordina el Plan de Actuaciones Preventivas frente la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece una serie de recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV) según los diferentes niveles que se establecen en este Plan.

Las zonas con riesgo extremo en Canarias son: El Hierro, La Palma con excepción de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte, La Gomera con excepción de San Sebastián y Hermigua, Gran Canarias con excepción de Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás, y los municipios de Antigua y Betancuria de Fuerteventura y Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide en Tenerife.

El resto de municipios de Canarias continúan en riesgo muy alto por radiación UV.

Salud Pública recuerda que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados. Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza este umbral (muy alto y extremo), es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 o más), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y protegerse del sol, tanto adultos como menores.

Además, los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después.

Asimismo, se recuerda que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

RADIACIÓN UV

Canarias es la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La radiación UV es una forma de radiación emitida por el sol y por fuentes artificiales, como las camas bronceadoras, y que forma parte del espectro no visible de la luz solar.

El Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta establece cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) a los que se asocian una serie de recomendaciones de protección para la ciudadanía según los riesgos para la salud que conlleve cada uno de los niveles.

De manera semanal la Dirección General de Salud Pública del SCS publica un mapa del archipiélago con el nivel de riesgo según los indicadores que establece la AEMET.

SOBRE LOS RIESGOS

Los efectos agudos de la radiación UV pueden ser variados: daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión, que puede considerarse un factor de riesgo de cáncer y dar lugar a la reactivación de virus, como por ejemplo el del herpes labial.

La sobrexposición a la radiación UV puede causar, asimismo, graves problemas de salud, incluido el cáncer de piel: el más conocido y grave el melanoma, el cáncer de células basales o basocelular y el de células escamosas o espinocelular. Además, la exposición a la radiación UV aumenta el riesgo de diversas afecciones oculares como conjuntivitis o cataratas, si no se usa protección adecuada para los ojos.

La radiación afecta a todas las personas, pero los riesgos aumentan para la población que:

-Esté expuesta al sol muchas horas del día (bien por razones laborales o de ocio) o ha tenido reiterados episodios de quemaduras solares a lo largo de su vida.

-Tiene la piel, el cabello y los ojos claros.

-Toma ciertos medicamentos orales y tópicos, como antibióticos, píldoras anticonceptivas o productos que contienen peróxido de benzoilo; de igual manera, algunos cosméticos podrían aumentar la sensibilidad de la piel y de los ojos a la radiación UV en todos los tipos de piel.

-Tiene algún familiar con cáncer de piel.

-Mayores de cincuenta años.

FORMAS DE PROTECCIÓN

La Dirección General de Salud Pública recuerda, por tanto, las principales recomendaciones para protegerse adecuadamente de la radiación UV ante el actual nivel muy alto y extremo en que se encuentra Canarias:

- Permanecer preferentemente en la sombra, especialmente durante las horas alrededor del mediodía, entre las 11.00 y las 17.00 horas.

- Vestir ropa que cubra los brazos y las piernas.

- No exponer nunca a menores de un año directamente al sol, ya que su piel es muy vulnerable y no pueden usar cremas fotoprotectoras.

- Usar gorra o un sombrero de ala ancha que cubra la cara, cabeza, orejas y cuello.

- Utilizar gafas de sol homologadas, que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB.

- Usar crema de protección solar con factor de protección (SPF) 50 o más alto que proteja tanto de los rayos UVA como de los UVB. Es importante recordar que las cremas fotoprotectoras tienen caducidad.