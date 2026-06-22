Canarias seguirá reclamando el 'Decreto Canarias' si no se aprueban los PGE porque "ahí está todo"

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este 22 de junio - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha comentado que la CCAA seguirá reclamando la aprobación del llamado 'Decreto Canarias' si el Gobierno no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2027 porque en ese documento "está todo".

Así lo ha afirmado este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que la administración autonómica mantiene actualizado el trabajo preparatorio para defender las necesidades de las islas ante unos futuribles PGE.

No obstante, Barreto ha advertido de que todavía habrá que esperar a que el proyecto llegue al Congreso de los Diputados para poder valorar sus posibilidades de aprobación.

Al respecto, la consejera recordó que España sigue con los presupuestos de 2023 que fueron tramitados en el año 2022, incidiendo en que durante todos estos años Canarias ha seguido trabajando ante cualquier nuevo escenario presupuestario.

En este sentido, observó que la Consejería de Hacienda, en coordinación con la Presidencia del Gobierno regional, mantiene actualizadas las reivindicaciones de Canarias para incorporarlas a las cuentas estatales cuando corresponda.

Asimismo, señaló que existen reuniones periódicas con el Ministerio de Hacienda en las que se trasladan las necesidades y compromisos pendientes con la comunidad autónoma.

Pese a todo, Barreto reiteró que primero será necesario comprobar que el proyecto presupuestario 2027 llega a las Cortes y logra los apoyos suficientes para salir adelante. "Las valoraciones se harán cuando de verdad los PGE entren en el Congreso y podamos decir si se van a aprobar o no", indicó.

Finalmente, destacó que, independientemente de la aprobación de unos nuevos PGE, el Gobierno regional continuará defendiendo los compromisos recogidos en la 'Agenda Canaria' y en el 'Decreto de Canarias', documento en el que, según explicó, se han incorporado tanto las reivindicaciones pendientes como los aspectos contemplados en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018.

"Si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, nosotros vamos a seguir insistiendo como hemos hecho en este tiempo. Nuestro documento alternativo a esa opción es que se apruebe el 'Decreto de Canarias' porque ahí está todo; lo que se dice en los presupuestos prorrogados, en la 'Agenda Canaria' y en el Estatuto. Ese es nuestro objetivo", concluyó.