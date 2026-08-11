Canarias sigue sensibilizando en seguridad en el medio acuático con un ciclo de charlas para entidades y campus

El presidente del Real Club Victoria, Juan Ortega, junto al viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, y el experto divulgador de la prevención y la seguridad acuática Sebastián Quintana - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha impulsado este verano, por segundo año consecutivo, el ciclo de charlas formativas, informativas y de sensibilización con la seguridad en el medio acuático para federaciones, entidades deportivas y campus de verano de todo el archipiélago.

Este ciclo ha sido presentado por el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, junto al presidente del Real Club Victoria, Juan Ortega, y el experto divulgador de la prevención y la seguridad acuática Sebastián Quintana en una rueda de prensa este martes en el varadero del Real Club Victoria, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' en nota de prensa.

Las charlas las imparte Sebastián Quintana, adoptando como soporte la campaña audiovisual "Canarias, 1.500 Km de Costa", una iniciativa que subraya "marca un hito a nivel nacional convirtiendo a la Comunidad Autónoma de Canarias en la primera de España en poner en práctica una medida de servicio público de esta naturaleza".

Este ciclo de charlas, impulsado por primera vez en el verano de 2025, ha permitido que casi 2.700 personas de las ocho islas del archipiélago aprendan nociones básicas para su seguridad en playas y piscinas.

La asociación para prevenir ahogamientos lleva más de una década impartiendo estas charlas, que le ha permitido alcanzar por ahora unas 28.000 personas.

Y es que Canarias, subraya, es la primera comunidad autónoma de España con mayor número de personas ahogadas en playas y piscinas, lo que matiza es el "reflejo de una trágica realidad" que durante el año 2025 se saldó con un total de 69 personas que perdieron la vida por sumersión, además de otras 40 que sufrieron lesiones de carácter crítico o muy grave.

Al respecto, puntualiza que entre las muertes registradas se contabilizan cuatro menores de edad, formando parte de un total de 20 niños que resultaron víctimas de ahogamiento en los espacios acuáticos regionales.

Estas cifras, puntualiza, dan continuidad a la tendencia de los años precedentes, en los que se cuantificaron 72 fallecidos en distintos entornos acuáticos durante el año 2024 y un total de 71 personas que perdieron la vida en las islas por accidentes en el medio acuático en 2023.

Finalmente subraya que esta "preocupante realidad" refleja la necesidad de implementar iniciativas orientadas a generar cultura de la prevención y la seguridad acuática en Canarias, incidiendo prioritariamente en las edades más tempranas.