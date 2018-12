Canarias, sorprendida porque Ábalos no de importancia a la firma del convenio de carreteras

Publicado 13/12/2018 11:28:33 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se ha mostrado sorprendido por las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quitando importancia a la firma del convenio de carreteras.

"Nos han sorprendido las palabras del ministro, no nos han parecido adecuadas, nos han parecido fuera de tono que dijera como que la firma no importa, que lo que importa es el acuerdo en Consejo de Ministros. Sin el acuerdo del Consejo de Ministros no se podría firmar pero es tan importante una cosa como la otra", apostilló Rodríguez en declaraciones a Europa Press para añadir que si el convenio no se firma este año, habrá obras que tendrán que paralizarse el 1 de enero.

En este sentido, el vicepresidente indicó que en el Gobierno canario estaban "convencidos de que iría este viernes al Consejo de Ministros" el convenio de carreteras, después de que 7 de diciembre se autorizara el gasto en Consejo de Ministros y para esta semana se entendía que iría el acuerdo con el fin de que en la semana del 17 de diciembre, como así se había comprometido el propio Ábalos, se suscribiera el convenio de carreteras.

Sin embargo, se enteran ahora de que se prevé que vaya al Consejo de Ministros del 21 de diciembre. En este sentido, Rodríguez indicó que "tampoco es agradable enterarse por declaraciones del ministro en los pasillos del Congreso", considerando que hubiera sido "más oportuno una llamada" e informara sobre los tiempos.

Finalmente, Rodríguez señaló que durante este jueves se pondrá en contacto con el Ministerio para exigirle "celeridad" en la firma de este convenio, así como para pedir una explicación y "hacer entender al ministro de que es tan importante" para Canarias la firma como el acuerdo en sí.

"Lo importante es que se firma lo antes posible para poder adjudicar obras y, sobre todo, para que no tengamos que parar ninguna obra", apostilló.