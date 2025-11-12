Canarias suspende clases presenciales este jueves por el paso de la borrasca 'Claudia'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles que la actividad lectiva en todo el archipiélago queda suspendida este miércoles de forma presencial con motivo del paso de la borrasca 'Claudia' por las islas, si bien se mantendrá el servicio telemático en aquellas enseñanzas y centros que lo puedan llevar a cabo.

El departamento, que se ha reunido este miércoles, aclara que los centros permanecerán cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni socioeducativo, en virtud a las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en medio de alertas por viento, lluvias y riesgo de inundación.

La Consejería precisa que la medida pretende evitar desplazamientos y prevenir incidencias ante los episodios meteorológicos previstos para las próximas horas en el archipiélago.