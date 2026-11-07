Canarias suspende este domingo las pruebas para personas con discapacidad intelectual por la alerta por lluvias

Edificio de Usos Múltiples del Gobierno de Canarias - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha informado de que las pruebas selectivas "específicas y exclusivas" para el acceso de personas con discapacidad intelectual para la agrupación profesional de personal subalterno, mediante el sistema de turno libre, previstas para este 8 de noviembre se han suspendido ante los avisos realizados por la Agencia Estatal de Meteorología que afectan al archipiélago, así como por la alerta por lluvias de la Dirección General de Emergencias canaria.

A estas pruebas estaba previsto que asistieran un total de 383 aspirantes que optan a las 20 plazas ofertadas, destinadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%, según ha informado la Consejería regional de Presidencia en nota de prensa.

El proceso selectivo, organizado a través de la Dirección General de la Función Pública, se iba a desarrollar de forma simultánea en las dos provincias canarias, con un llamamiento a las 10.00 horas.

En concreto, en la isla de Tenerife estaban previstas en el IES Chapatal, mientras que en Gran Canaria en el IES Profesor Juan Pulido Castro. Las 20 plazas convocadas corresponden a la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025, con 9, 7 y 4 plazas, respectivamente.

Desde la Consejería regional de Administraciones Públicas se lamenta "profundamente este inconveniente", que subrayan se decide "exclusivamente a fin de garantizar" la seguridad de las personas convocadas, así como familiares, personal colaborador y miembros del tribunal calificador.

Finalmente indican que las personas aspirantes volverán a ser convocadas para la celebración de la prueba.