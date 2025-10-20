Canarias trabaja en un Presupuesto 2026 de 12.491 millones e insta al Estado a adecuar las nuevas normas disciplinarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Relaciones Europeas, Matilde Asián, ha indicado que el Gobierno de Canarias trabaja sobre un presupuesto 2026 que contempla un gasto financiero de 12.491 millones de euros y una deuda pública por debajo del 10% del PIB, instando al Estado a que adecue las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, "que son mucho más flexibles que las que actualmente aplica el Gobierno a las CCAA y a las corporaciones locales".

Así lo ha dicho este lunes durante unas declaraciones a los medios de comunicación después de la celebración del Consejo Asesor del Presidente, donde se analizó la propuesta del Gobierno para los Presupuestos de la Comunidad Autónoma correspondientes a 2026.

En encuentro contó con la asistencia del presidente de la CEOE, Pedro Alfonso Martín, y su secretaria general, Elena Vela; del presidente de CCE, Pedro Ortega, y su secretario general, José Cristóbal García; del secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y el secretario general de UGT Servicios Públicos, Francisco Bautista; y de la secretaria general de CCOO Canarias, María Vanesa Frahija y del secretario general de CCOO Enseñanza, José Ramón Barroso.

Por parte del Gobierno de Canarias, estuvieron el presidente, Fernando Clavijo; el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León; la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

NORMATIVA ESTATAL, DISCIPLINA FISCAL O AUSENCIA DE PGE

Asián explicó que los presupuestos generales de 2026 vienen determinados, por un lado, por la normativa estatal, la disciplina fiscal o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Respecto a la disciplina fiscal, pretendemos, como no puede ser de otra manera, asumirla totalmente pero tenemos que poner de manifiesto que no nos parece adecuado que a esta fecha el Gobierno de España todavía no haya aprobado la senda de consolidación fiscal", observó la consejera.

Aquí, hizo especial hincapié en que el Gobierno de Canarias se ve obligado a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB.

De igual modo, observó que el Estado tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del PIB. "Esto --dijo-- se hace por una orden ministerial, en este caso del Ministerio de Economía, por lo cual nos vemos obligados a elaborar los presupuestos con una tasa de crecimiento del 3,3%".

La consejera recordó que estas magnitudes están fijadas desde 2023 "y no se adaptan para nada a nuestra realidad actual", y agregó que se trata de un "inconveniente importante" para Canarias porque se quiere potenciar el gasto social, considerando que "habría que ajustarlo al estancamiento del crecimiento del PIB en Canarias, igual que en España".

"En Canarias este estancamiento se produce de una manera más acusada --incidió-- porque somos más turísticos que el resto de España, igual que crecíamos más cuando crece el turismo, también cuando hay algún tipo de alteración en él, acusamos más la bajada.

Con todo, Asián expuso que se ha fijado el gasto financiero en 12.491 millones de euros y una deuda pública por debajo del 10% del PIB. "Y solo esperamos que el Estado adecue las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, que son mucho más flexibles que las que actualmente nos aplica el Gobierno a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales", comentó.