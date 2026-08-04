Canarias tramita más de 15.900 resoluciones de discapacidad entre enero y julio de 2026

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha dictado 15.921 resoluciones entre enero y julio de 2026, de las cuales 6.918 fueron emitidas en Las Palmas de Gran Canaria y las 9.003 en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo informa la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que subraya la "mejora sostenida" del procedimiento respecto a los ejercicios anteriores, así como el "incremento muy significativo" de la capacidad de respuesta de la Administración a la ciudadanía en las islas.

En Las Palmas de Gran Canaria, las resoluciones han pasado de 3.696 en todo 2023 a 5.594 en 2024 y 8.124 en 2025. Asimismo, detalla el departamento regional, solo en los siete primeros meses de 2026 ya se han alcanzado 6.918 resoluciones, el 85,2 % de todas las emitidas durante el pasado año.

La comparación mensual evidenciaría igualmente este avance. Frente a las 745 resoluciones de julio de 2025, este año se han resuelto 993 expedientes, un incremento de 248 resoluciones, equivalente a un 33,3 % más.

También se destacan los meses de abril y mayo, con 1.177 y 1.325 resoluciones, respectivamente, los registros mensuales más elevados de toda la serie en esta provincia.

La evolución se califica como "más intensa" en Santa Cruz de Tenerife, donde en apenas siete meses de 2026 ya se han dictado 9.003 resoluciones, superando las 8.821 registradas durante todo 2025.

De este modo, Canarias ha dictado más de 50.000 resoluciones de discapacidad desde 2023, lo que "duplicando" la capacidad de resolución del sistema y manteniendo en 2026 el "mayor volumen" de resoluciones hasta la fecha.

COMPARATIVA INTERANUAL

La comparación interanual de julio confirmaría la mejora, defiende el Ejecutivo, que destaca la evolución: de las 1.067 resoluciones en julio de 2025 a las 1.953 en julio de 2026, es decir 886 resoluciones más (+83 %).

Asimismo, los meses de mayo (1.461 resoluciones) y junio (2.008) constituyen los mejores registros mensuales de toda la serie histórica, reflejando una aceleración constante en la capacidad de tramitación.

Destaca el Ejecutivo regional qu, mientras ambos servicios provinciales incrementaron progresivamente su actividad durante 2024 y consolidaron esa mejora en 2025, los datos de 2026 apuntan a un "nuevo salto cuantitativo", con cifras mensuales que superarían ampliamente las registradas en ejercicios anteriores.