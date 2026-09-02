Canarias y Uruguay conmemoran en noviembre los 300 años de la fundación isleña del país sudamericano

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la presentación de los actos conmemorativos de la fundación de Uruguay - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha presentado este miércoles la programación diseñada para conmemorar los 300 años de la fundación de Uruguay por parte de familias canarias, un acción con la que ambos territorios "han renovado su alianza para reforzar sus lazos históricos y proyectar el futuro".

Clavijo hacía referencia el titular autonómico al memorándum de entendimiento que firmó el pasado mes de junio en Montevideo, "que pone el acento en la sostenibilidad, el patrimonio, la cogobernanza, la innovación y el talento desde las dos orillas, tomando como referencia el hecho histórico que supuso que 20 familias canarias pusieran la primera piedra de lo que hoy es un gran país y aprovechar ese vínculo para proyectar iniciativas de futuro".

El presidente, que estuvo acompañado por el embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver, y el director de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, celebró que la importancia de esta fecha "ha sido reconocida también por el Parlamento de Uruguay, que ha declarado de interés nacional la conmemoración de la llegada de las primeras familias canarias a Montevideo, y los parlamentos se disponen a realizar un hermanamiento institucional".

De la primera comunidad canaria en aquellas tierras había una lagunera, María Rodríguez Camejo, que a la postre fue la abuela de José Gervasio Artigas, considerado el padre de la patria uruguaya.

Para el embajador Greiver, "venir a Canarias es volver a casa y la celebración de este aniversario es muy importante para el país, porque hay pocos acontecimientos de los que podamos celebrar tricentenarios".

En su opinión, "los canarios de Uruguay y los de Canarias compartimos una idiosincrasia que fue llevada por los primeros pobladores, el sentimiento de familia, de pertenencia, la nobleza y el espíritu de trabajar por la tierra".

La programación diseñada para conmemorar el tricentenario de la contribución canaria a la fundación de Montevideo ha sido posible gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias con la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), que preside Francisco Aznar; la cónsul general del Uruguay en Canarias, Silvana Balaguer Mira, y la cónsul honoraria de Uruguay en Santa Cruz de Tenerife, Celia Ondoño.

Para Miguel Ángel Clavijo, es fundamental reforzar la memoria compartida desde el punto de vista cultural y educativo, porque "no muchos conocen esta apasionante historia de dos pueblos que se acercan en el siglo XVIII durante la Ilustración, en una misión que es un ejemplo de la política exterior que en aquel momento desarrollaba la monarquía española".

ACTO INSTITUCIONAL EN LA GRANJA

En este sentido, detalló que los actos en Canarias tendrán como eje la celebración institucional del 13 de noviembre en La Granja, en Tenerife, donde se conmemorará el tricentenario de la contribución canaria a la fundación de Montevideo.

El programa incluirá un espectáculo musical de Julio Tejera y la proyección de un documental elaborado conjuntamente por Televisión Canaria, la Fundación CICOP y el Gobierno de Canarias.

Asimismo, está prevista, a lo largo del mes, la presentación del libro de Elfidio Alonso, De Tenerife a Montevideo.

La programación incorporará también la exposición itinerante 'Montevideo y Canarias. Una historia de ida y vuelta', organizada por la Fundación CICOP, que podrá visitarse tanto en Canarias como en Uruguay.

En Uruguay, las actividades se concentrarán entre el 16 y el 20 de noviembre.

El programa comenzará el lunes 16 con un conjunto de talleres y masterclasses sobre timple y folclore canario, romance y percusión tradicional, así como improvisación de décimas y punto cubano.

Las sesiones estarán dirigidas por los músicos canarios Domingo Rodríguez Oramas 'El Colorao', Laura Vega, Eduardo Duque, Julia Rodríguez, Lydia Moreno y Yeray Rodríguez.

Además, la Sociedad Islas Canarias de Montevideo acogerá un ciclo de conferencias y un concierto.

Laura Vega ofrecerá la conferencia 'La presencia de Canarias en mi música' y el doctor en Filología y escritor Marcos Hormiga abordará el folclore y la música popular canaria.

El concierto 'Romanceando en cinco cuerdas, recital de romances, décimas, polcas y otros géneros de la música popular', será a cargo de Marcos Hormiga, Yeray Rodríguez, Julia Rodríguez, Lydia Moreno, Eduardo Duque y Domingo Rodríguez Oramas 'El Colorao', con instrumentos como el timple, la contra majorera, el laudino y la guitarra.

SIMPOSIO EN LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

El 18 de noviembre tendrá lugar el Simposio de Estudios Canarias-Uruguay, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de Uruguay, en Montevideo.

El 19 de noviembre, fecha central de la conmemoración en Uruguay, se celebrarán las 'II Jornadas de la Canariedad', en el Centro Cultural Museo Casa de Artigas, en Sauce.

La programación de ese día concluirá con un concierto sinfónico, a cargo de la Orquesta Juvenil del SODRE, Laura Vega, Domingo Rodríguez 'El Colorao', Eduardo Duque y Julia Rodríguez, en el Auditorio Nelly Goitino de Montevideo.

Las II Jornadas de la Canariedad continuarán el 20 de noviembre en el Centro Cultural Museo Casa de Artigas de Sauce y ese mismo día, a las 21.00 horas, se celebrará un segundo concierto sinfónico en el Teatro Politeama de Canelones.

La programación se extenderá además a Madrid, donde está prevista una Jornada Formativa y Cultural Canarias-Uruguay en Casa de América, en una fecha todavía pendiente de confirmación.

El programa incorpora igualmente una dimensión educativa y de participación ciudadana, mediante la elaboración de un cuaderno pedagógico sobre el tricentenario y la celebración de talleres escolares que conectarán al alumnado de escuelas de Uruguay y centros educativos de Canarias.

Esta iniciativa estará organizada por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, y la Fundación CICOP.

Como parte de las acciones de divulgación, Televisión Canaria emitirá asimismo un documental sobre la llegada de los canarios a Uruguay.