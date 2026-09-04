Canarias ve "bueno" el acuerdo de financiación autonómica porque blinda el REF y da 1.337 millones más a las islas

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Lady Barreto (c), en la reunión del CPFF - GOBIERNO DE CANARIAS

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (CC), que representó al Ejecutivo en ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), ha dicho este viernes que el acuerdo sobre la nueva financiación autonómica es "bueno" para las islas porque blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) y aporta 1.337 millones más.

En declaraciones a los periodistas a la salida del encuentro destacó que la negociación abierta durante los últimos meses con el Ministerio de Hacienda ha permitido pasar de una propuesta inicial de algo más de 600 millones de euros a 1.337 millones adicionales para Canarias.

"Es un acuerdo que mejora considerablemente el punto de partida y que supone más recursos para seguir financiando nuestros servicios públicos básicos: la sanidad, la educación y los servicios sociales", señaló.

La consejera recordó, además, que la posición trasladada al Estado ha sido respaldada por los agentes económicos y sociales del archipiélago en el Consejo Asesor del Presidente y ha tenido como prioridades mejorar la financiación de Canarias, preservar sus singularidades económicas y fiscales y garantizar que los nuevos recursos tengan carácter estable.

MÁS RECURSOS Y CANARIAS POR ENCIMA DE LA MEDIA

Los 1.337 millones de euros adicionales se articulan a través del nuevo sistema de financiación y de los mecanismos complementarios acordados.

De esta cantidad, 611 millones procederán del sistema y 726 millones del Fondo de Dinamismo Económico.

Este fondo incorpora tres garantías reclamadas por Canarias: será de libre disposición para la Comunidad Autónoma, tendrá carácter indefinido y su liquidación se realizará mensualmente y de forma simultánea a la del sistema de financiación.

Nieves Lady Barreto subrayó que estos mecanismos permiten corregir la posición de partida de las islas.

"Partíamos de una propuesta que situaba a Canarias a la cola de la financiación y hemos conseguido superar la media. El acuerdo es bueno para Canarias y este Gobierno siempre va a respaldar aquello que sea bueno para los ciudadanos de las islas", afirmó.

El acuerdo compensa además el impacto para Canarias de algunos de los cambios introducidos en las variables del nuevo modelo, entre ellos los relacionados con la ponderación de la insularidad y determinados criterios de población ajustada.

La consejera destacó como otro de los principales avances que el acuerdo recoja expresamente que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias queda fuera del sistema de financiación autonómica, una reivindicación mantenida por sucesivos gobiernos de Canarias.

"Por primera vez queda reconocido por escrito que nuestro REF, que responde a las singularidades de Canarias y está amparado por nuestro marco jurídico, queda fuera del sistema de financiación", señaló Barreto.

A esta garantía se suma la resolución de la compensación vinculada al antiguo IGTE, evitando que recursos relacionados con la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la comunidad autónoma.

La consejera valoró el acuerdo alcanzado, aunque señaló que su aprobación no cierra el proceso.

Así, dijo que el Gobierno de Canarias continuará trabajando durante la tramitación parlamentaria para incorporar mejoras en aquellos aspectos que siguen pendientes.