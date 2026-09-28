Canarias ve con preocupación el repunte migratorio en septiembre y constata el "fracaso" del pacto de asilo

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por C - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reconocido este lunes que en el Ejecutivo están "preocupados" con el repunte migratorio del mes de septiembre en las islas, con un aumento del 86% en tasa interanual, hasta las 1.337 personas.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha afirmado que aún desconocen si la reactivación de la 'ruta canaria es "puntual" o si se va a mantener a lo largo de los próximos meses.

Igualmente ha lamentado que se ha confirmado el "fracaso" del nuevo pacto de asilo porque "a nadie se le esconde" que lo que se está produciendo es un "incremento del tiempo" que pasan esas personas en territorios fronterizos, tal y como sucede en Ceuta, que ejemplifica el "fracaso" de la medida.

Por ello espera que el Gobierno central "siga dando pasos" para abordar el fenómeno migratorio en el archipiélago pues faltan explicaciones sobre las obras de ampliación de los CATE o no se convocan juntas de seguridad.

"Nos sigue faltando información clara y transparente sobre qué se está haciendo por parte del Estado y nos preocupa que ese pacto europeo de migraciones y asilo venga a complicar más una situación que ya es tremendamente compleja y a la que ya el gobierno del Estado no estaba siendo capaz de llegar", ha agregado.