Sucesos.- Salvamento Marítimo rescata tres cayucos con 517 personas migrantes próximos a La Restinga (El Hierro) - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este lunes a tres embarcaciones precarias en las que viajaban hasta 517 personas navegando en aguas próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro.

Según concreta el organismo estatal, la Salvamar Dipdha fue la encargada de rescatar el primer cayuco, que fue detectado a 13 millas al sur de La Restinga, con 268 personas migrantes de origen subsahariano, entre ellas 239 hombres, 17 mujeres y 12 menores de edad, que arribaron a La Restinga sobre la 01.00 horas de este lunes.

Más tarde, a las 5.37 horas, el centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió un nuevo aviso del radar SIVE de la Guardia Civil sobre un segundo cayuco, que navegada a 12 millas al sur de El Hierro. Así, se procedió a movilizar a la Salvamar Diphda, que una vez detectó la embarcación, con 150 personas subsaharianas a bordo --98 varones, 39 mujeres y 13 menores--, la acompañó a puerto.

El centro coordinador de Salvamento en Tenerife también procedió a movilizar en la madrugada de este lunes al helicóptero Helimer 204 y a la Guardamar Polimnia ante el aviso de una tercera embarcación, de la que rescataron a un total de 99 personas migrantes, 84 hombres, 12 mujeres y tres menores. El desembarco se produjo a las 8.30 horas.