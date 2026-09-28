Vox alerta del repunte migratorio en Canarias y carga contra la "dejadez" del Gobierno

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha alertado este lunes del repunte migratorio en Canarias pues entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026 han llegado a Canarias 5.592 inmigrantes de forma irregular por vía marítima, según el último balance del Ministerio del Interior, sin contar los 12 cayucos rescatados desde la pasada semana.

La formación conservadora achaca esta situación a la "dejadez" del Gobierno de España en un "momento especialmente delicado" para España tras la llegada de más de 70.000 migrantes a Ceuta y la "presión" que ejerce el reino de Marruecos.

El presidente provincial de Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, recuerda en una nota que VOX lleva a diferentes municipios propuestas en defensa de Canarias, Ceuta y Melilla y para reafirmar la soberanía española, iniciativas que hasta ahora no han contado con el respaldo del resto de grupos municipales.

"Es vergonzoso comprobar cómo para algunos es más fácil mirar hacia otro lado que defender nuestras fronteras y nuestra soberanía, y es que España atraviesa un momento crucial y lo que estamos viendo es una presión migratoria constante que el Gobierno lleva demasiado tiempo sin afrontar con la firmeza necesaria", afirma.

De hecho, desde la pasada semana y hasta este lunes han sido rescatados y trasladados a la isla de El Hierro 774 inmigrantes ilegales, según el recuento actualizado de las llegadas comunicadas por los servicios de emergencia.

En el caso de la provincia de Las Palmas, 827 inmigrantes ilegales han llegado a Lanzarote durante este mismo periodo.

Gómez insiste en que "Canarias no puede seguir soportando las consecuencias de una política migratoria que ha demostrado que no funciona" y reclama al Gobierno de España que "proteja las fronteras y defienda con claridad la soberanía nacional".

En ese sentido añade que "Marruecos ha vuelto a poner sobre la mesa sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y mantiene intereses estratégicos en el entorno marítimo, Canarias es territorio español y la soberanía, ya sea sobre Canarias, Ceuta o Melilla o sobre las aguas, no puede estar sometida a ninguna duda ni negociación".