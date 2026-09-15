Canarios en Venezuela recalcan "no olvidar" al país, que aún necesita ayuda tras los terremotos

Archivo - July 2, 2026, La Guaira, Yaracuy State, Venezuela: Urban Search and Rescue team members, and civilians backed by U.S Marines remove ruble by hand during search and rescue operations on a collapsed building, June 29, 2026 in La Guaira, Venezuela. - Cpl. Daniel Garcia/Marine Corps / Zuma Press / Eur

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Hogar Canario Venezolano en Caracas, José Ramón Arbelo, ha pedido este martes "no olvidar" a Venezuela tras los terremotos sufridos el pasado junio, que dejó numerosas víctimas mortales y una grave crisis de la que ahora tratan de recuperarse.

En declaraciones a los medios, y tras mantener un encuentro institucional con el presidente regional, Fernando Clavijo, en Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Arbelo ha recordado el apoyo de la entidad a los canarios afectados por la catástrofe en La Guaira.

"Los recibimos en los centros de acopio, y les damos lo que le podemos dar: servicio primario de salud, medicamentos y ropa, entre otras donaciones. La situación económica en Venezuela no era la mejor, y esto nos golpeó muy fuerte", ha señalado.

Preguntado por las necesidades actuales, ha recalcado la necesidad de "no olvidar" a los ciudadanos venezolanos que siguen sufriendo las consecuencias de la catástrofe. "Las necesidades van cambiando a medida que pasa el tiempo. En estos momentos, insumos, medicamentos, y comida, probablemente, sí hay, pero hay que estar muy atentos con los medicamentos para niños y personas mayores", ha advertido.

APOYO CANARIO

Tras el encuentro, el director general de Emigración, José Téllez, ha recordado las numerosas pérdidas humanas y materiales que sufrió el país hace casi tres meses tras los terremotos, por lo que ha recalcado el "compromiso" del Ejecutivo regional con Venezuela, sus ciudadanos, así como con la población canaria residente en el país.

"Sobre todo ahora, en esta situación de emergencia, en la que se requiere ayudar en lo necesario, sobre todo en lo relativo a alimentos, medicamentos, y en cómo va a ser la recuperación, dado que todavía se está en fase de reconstrucción o retirada de escombros. Aún hay muchos edificios dañados estructuralmente, y no se sabe si tienen que ser derribados o si tienen capacidad de recuperarlos".

Téllez ha recordado el apoyo económico y humanitario ofrecido desde el Gobierno de Canarias, a través de un trabajo directo con las entidades canarias en el país. "Seguimos estando a su lado, y de cara a 2027 seguiremos trabajando en otras acciones para ver cómo seguiremos ayudando y reconstruyendo", ha señalado.