Candelaria (Tenerife) acoge este fin de semana la cuarta edición de la Feria de Artesanía 'Patrona de Canarias'

Presentación de la feria de artesanía de la Patrona de Canarias - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, junto con el Ayuntamiento de Candelaria, ha presentado este lunes en el Salón Noble de la corporación insular la 'IV Feria de Artesanía Patrona de Canarias' que se celebra 31 de julio al 2 de agosto en la Plaza de los Pescadores de Candelaria.

El evento ofrecerá al público visitante una variada muestra del trabajo de 20 artesanos procedentes de distintas disciplinas.

Al acto asistieron el consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina y la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito.

Medina valoró el trabajo realizado para sacar adelante una feria que "no solo promueve el crecimiento del sector artesanal, sino que también salvaguarda la herencia y las proyecta hacia los próximos años, ya que cada elaboración expuesta lleva contiene un fragmento de nuestra esencia canaria, forjada a través de generaciones".

En su opinión, "es, sin duda, un momento para reencontrarnos con nuestras tradiciones y compartirlas con quienes nos visitan".

Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, señaló que "el cuidado, la promoción y la preservación de la identidad constituyen uno de los pilares de las políticas culturales de Candelaria".

En esa línea dijo que la Feria de Artesanía se ha consolidado como un "referente" y una "cita ineludible" tanto para la ciudadanía como para quienes visitan el municipio, "convirtiéndose en un espacio único para poner en valor las tradiciones y el talento de los artesanos, cuyos oficios aún conservan muchas familias de Candelaria y de la isla".

La alcaldesa destacó, además, que este evento marca la transición entre las fiestas patronales de Santa Ana y El Carmen y las celebraciones en honor a la Patrona de Canarias, reforzando el vínculo entre las manifestaciones culturales y el patrimonio que nos identifica.

Brito invitó a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse a la Plaza de los Pescadores para disfrutar de este encuentro con las tradiciones y la artesanía.

En esta edición se exhibirán creaciones de 13 modalidades artesanas, entre las que se encuentran Almazuelas, Carpintería, Cerería, Decoración de telas, Esmaltes, Marroquinería, Modelador, Modista, Muñequería y vidriero, aparte de los tradicionales de Calado, Cestería de Vara y Rosetas.

El recinto contará con 21 carpas individuales equipadas, garantizando un espacio cómodo tanto para los artesanos como para los visitantes.

Además, la organización pondrá a disposición del público servicios de información, mantenimiento y pago con tarjeta para facilitar las compras.