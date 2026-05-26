Cáritas considera aún "insuficiente" la acción política frente a una pobreza que da signos de "cronificación"

El obispo nivariense, Eloy Alberto Santiago, acompañado del director de Cáritas en Tenerife, Juan Rognoni y la nueva subdirectora de la entidad, Olga Hernández, en la presentación de la Memoria Institucional Cáritas 2025 - CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Tenerife ha advertido este martes de la "cronificación de la pobreza" que aún se constata en la provincia occidental canaria, donde persisten aún las "respuestas insuficientes" por parte de las administraciones públicas, pese a que las condiciones de vida de la población general han mejorado "levemente".

De este modo, y atendiendo a las cifras presentadas este martes por la entidad, que ha presentado este martes su Memoria Institucional de 2025 en La Laguna (Tenerife), la exclusión persisistiría y se intensificaría como "un problema estructural", según recoge Cáritas Diocesana de Tenerife en una nota de prensa.

La presentación ha contado con la presencia del obispo nivariense, Eloy Alberto Santiago, y el director de Cáritas en Tenerife, Juan Rognoni. También se presentó a la recién nombrada nueva subdirectora, Olga Hernández.

La escasez de vivienda, la precariedad o carencia de trabajo, la soledad no deseada de tantas personas, especialmente de nuestros mayores, la marginalidad derivada de un amplio abanico de situaciones, la progresiva y cada vez mayor desigualdad social, entre otras, obligarían a plantear "qué estamos haciendo como sociedad".

MÁS DE 12.400 PERSONAS ATENDIDAS

Según recoge su Memoria Institucional, Cáritas atendió en 2025 a un total de 3.625 hogares y 12.466 personas (entre ellas 2.250 menores de edad), a través de los 17 arciprestazgos que conforman la Diócesis Nivariense y de los diferentes programas y proyectos que desarrolla, un 16,5% menos de beneficiarias que en 2024.

Sin embargo, recalcan, la cifra visibilizaría que la exclusión es un "fenómeno continuado" en la estructura social y económica de las islas, destacando como sus principales motores la falta de acceso a la vivienda y un empleo que "ya no protege por su debilidad salarial frente al aumento del coste de la vida".

Además, según los datos recogidos, muchas de estas personas llevarían más de dos años acudiendo a alguno de los servicios ofrecidos por Cáritas, una tendencia que previsiblemente se mantendrá a lo largo de este 2026.

En palabras del director de la entidad, Juan Rognoni, la precariedad se habría normalizado y dejaría "a muchas personas a un paso de caer en la exclusión". Esta memoria mostraría, además, que el crecimiento económico no se habría traducido en cohesión social y que la vulnerabilidad "se alarga en el tiempo".

Rognoni ha insistido en la necesidad de adoptar medidas políticas que miren al futuro con voluntad de continuidad para afrontar problemas sociales graves en Canarias, como pueden ser la falta de una vivienda digna.

VIVIENDA DIGNA

De hecho, en esta área de Vivienda e Inclusión Social, el año pasado Cáritas Diocesana de Tenerife acompañó a 3.522 personas, un 5% más que el ejercicio anterior. De ellas, 215 fueron atendidas en alguno de los ocho recursos alojativos para personas en situación de sin hogar que gestiona la entidad en Tenerife y La Palma.

Del total de personas atendidas, 27 eran familias monomarentales (mujeres solas con menores a su cargo).

Los datos de Cáritas refrendarían la tendencia al alza en los últimos años de las personas en situación de sin hogar atendidas por el proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC), tanto en la Tenerife como en La Palma. En 2025 se acompañó a 1.376 personas en situación de sin hogar, un 70% más que hace cinco años.

EMPLEOS

El Programa de Empleo de Cáritas reunió la participación de un total de 1.173 personas, a través de sus dos líneas de acción. Por un lado, se atendió a 753 personas a través del proyecto insular en red 'Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes' y a otras 420 en Itinerarios de Inserción Sociolaboral del proyecto 'Mila'.

Del total de participantes acompañados, 434 personas recibieron formación profesional y complementaria y un total de 297 (el 25,3%) lograron la inserción.

Mientras, en las parroquias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron atendidas por Cáritas el año pasado un total de 7.458 personas, tanto la cobertura de sus necesidades básicas como talleres y acciones para la mejora de su calidad de vida. El resto, otras 5.008 personas, se beneficiaron de otros proyectos de la entidad.

PERFILES Y RECURSOS

Con respecto a los perfiles de beneficiarios en 2025, la mayoría de las personas atendidas fueron mujeres (en torno a un 65%), y a medida que se acerca el fin de la vida laboral se localizan situaciones de mayor vulnerabilidad. Las personas de entre 45 y 60 años representan casi el 60% de los beneficiarios de Cáritas.

Por ello, Cáritas Diocesana de Tenerife ha recordado la "sistemática vulneración" y la "precarización de los derechos" de muchas personas que se atienden diariamente tanto en las parroquias como en los distintos programas y proyectos con los que cuenta la institución.

En el apartado económico, Cáritas Tenerife obtuvo unos recursos cifrados en 9.004.892,48 euros el año pasado, de los cuales 2.779.448,82 euros (un 30,87%) procedieron de aportaciones privadas provenientes de donantes particulares, fundaciones, empresas y las colectas parroquiales del primer domingo de mes. El resto, un total de 6.225.443,66 euros (el 69,13%) procedieron de recursos públicos.

Del total de recursos obtenidos, el 92,58% (8.372.337,09) se destinó a la Acción Social y a los distintos proyectos y programas de la entidad.