Cáritas dice que siempre estarán con los migrantes porque su misión es "estar con los últimos" y "los desvalidos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora arciprestal del voluntariado de Cáritas en Vecindario, uno de los municipios grancanarios con más presencia migratoria, María José Báez, ha asegurado que siempre estarán con los inmigrantes porque "la misión de la Iglesia es estar con los últimos", con "los más desvalidos".

Así lo ha explicado en declaraciones a la Televisión Canaria en el dispositivo desplegado por la televisión autonómica en el muelle de Arguineguín, a donde se dirigirá primero el Papa tras su llegada a la isla de Gran Canaria.

Báez resaltó que "llegan casi sin nada, ni identificación" y que, en cambio, sí traen "una mochila con carga, la de la guerra, la pobreza u otros problemas" de sus países de origen.

Cáritas, mantuvo, realiza su atención "desde la propia escucha" para "atenderlos de la mejor manera". Así, dijo confiar en que la visita del Papa permita convertir el "muelle de la vergüenza" de Arguineguín, sobrenombre que se le dio tras lo ocurrido en 2020, se pueda convertir en el "muelle de la esperanza".

Además, el director de Cáritas Diocesanas Tenerife, Juan Rognoni Escario, dijo también en la Televisión Canaria que es una visita "muy especial" y resaltó que va a visitar el centro de Las Raíces para conocer de primera mano cómo son atendidos los que llegan en pateras o cayucos hasta Canarias.