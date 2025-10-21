Cáritas Diocesana de Canarias asegura que las familias en riesgo de exclusión habitacional "ya superan" las de 2024

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cáritas Diocesana de Canarias ha convocado para este miércoles, 22 de octubre, con motivo del Día de las Personas sin Hogar, una marcha para concienciar sobre la situación de desprotección social que sufren estas personas en situación de sin hogar y las dificultades de acceso a la vivienda de familias vulnerables "debido a su abuso y mercantilización" en el archipiélago, asegurando que "ya supera" la atención a grupos familiares en riesgo de exclusión habitacional en relación a 2024.
Bajo el lema 'Sin Hogar, pero con Sueños', Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la "extrema realidad" que viven personas en situación de calle en las islas ante la "falta de acceso a una vivienda adecuada y digna, estabilidad económica, social, familiar y laboral" a la que el "sistema no" ofrece una respuesta "adecuada", según ha informado la organización en nota de prensa.
En este sentido, señaló que Cáritas Diocesana de Canarias ha atendido a 1.053 personas en situación de sin hogar en la provincia de Las Palmas hasta el 30 de septiembre, lo que inciden "supera el número de familias en riesgo de exclusión habitacional a la que ha dado respuesta con respecto a 2024".
Por ello, este miércoles se realizará una marcha en la avenida José Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, a las 10.00 horas, y posteriormente se leerá un manifiesto con testimonios de personas en situación de sin hogar. Además han organizado talleres de sensibilización para estudiantes de Bachillerato.