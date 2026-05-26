Cáritas Diocesana de Tenerife confía en que la visita del Papa León XIV promueva una mayor implicación social en la isla

Obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago - CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV mantendrá el próximo 12 de junio en Tenerife un encuentro con entidades de integración social en la Plaza del Cristo, en La Laguna, una cita en la que el Pontífice conocerá la labor de entidades como Cáritas Diocesana de Tenerife, que espera que esta visita "histórica" promueva una mayor implicación social.

Así lo ha avanzado este martes el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación de la Memoria Institucional de Cáritas 2025.

Eloy Santiago ha detallado, asimismo, que durante el encuentro previsto con entidades en el municipio tinerfeño, el Pontífice escuchará, entre otros, el testimonio de una mujer emigrante colombiana, hoy parte de Cáritas, que arribó a la isla sola, y más tarde con su familia, para buscar un proyecto de vida mejor.

"También escuchará otros testimonios de otras instituciones de la Iglesia que trabajan con migrantes. Todo ello ayudará a visibilizar la labor que hace Cáritas, entre otras organizaciones, y esperemos también que la gente, viendo eso y viendo los frutos que produce, pues se involucre más todavía en esta entidad", ha añadido.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha confiado en que la visita del Pontífice aporte "apoyo" a la isla, y ha recordado que los fondos recaudados de la visita del Pontífice tendrán un fin social, pues se destinarán a iniciar un nuevo proyecto de Cáritas: un centro de día para gente sin hogar.

ENCUENTRO DEL PAPA

Preguntado por más detalles sobre el recorrido que hará León XIV por las calles de La Laguna y Santa Cruz, el obispo Eloy Santiago ha señalado que, tras ese encuentro con entidades en la Plaza del Cristo (La Laguna), recorrerá en un coche reducido y eléctrico --y no en un papamóvil-- las calles del municipio desde la Calle Viana, donde está previsto que puedan ver al Pontífice personas mayores acogidas en los centros de la entidad.

"Nuestra idea es que estén presentes personas mayores, vulnerables, acogidas en nuestros centros, ya sean en las residencias de ancianos que tenemos en la zona, así como en las Fundaciones", ha señalado.

Con respecto al recorrido en la capital, Santa Cruz de Tenerife, que sí será previsiblemente en papamóvil, ha puntualizado que se prevé su inicio en la plaza Weyler, siguiendo por Méndez Núñez, El Pilar, para continuar por Plaza España y culminar en la zona portuaria, donde ofrecerá una misa final de cierre de su visita en la isla.