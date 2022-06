Cáritas de Tenerife pide "mirada larga" en La Palma porque la emergencia social "va a ser de años"

LA LAGUNA (TENERIFE), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas de Tenerife ha solicitado este jueves a las administraciones públicas que pongan "mirada larga" en La Palma porque la emergencia social derivada de la erupción volcánica de Cumbre Vieja "va a ser de años".

Así lo ha expuestos este jueves a los medios de comunicación el secretario de la entidad, Ricardo Iglesias, durante la presentación de la memoria correspondiente a 2021 en la que ha remarcado que la esperanza de muchas personas "se va a apagando".

La entidad ha atendido en la isla a 860 familias y 2.400 personas (entre ellas 500 menores) desde que se inició la erupción gracias a donaciones por importe de seis millones de euros, con los que, aparte de la atención inmediata, diseña programas para los próximos años.

Ha reconocido que no estaban "acostumbrados" a una emergencia como la de la 'isla bonita' en la que "miles de personas, de la noche a la mañana, cayeron en exclusión y la mayoría no ha salido, está siendo un gran reto".

En esa línea, ha comentado que la entidad hizo un proceso de "reflexión interna" porque sabían que tenían que "seguir" en la isla cuando las cámaras de televisión "se fueran" de ahí que tengan un plan de ayuda para los próximos años.

Iglesias ha apuntado que el volcán sacó la "valentía y fe" de la población palmera, entre ellas sus propias voluntarias, al pie de la emergencia pese a haberlo "perdido todo", y ha demostrado también la "incapacidad" del poder público de dar una "respuesta adecuada" a la situación.

En su opinión, hay que reconstruir infraestructuras pero también muchas "vidas" pues hay "heridas físicas y mentales" y mucha "dificultad" para encontrar un "trabajo digno".

No ha ocultado que la situación económica es "dramática" y lastrada por un "grave" problema de vivienda pues hay personas que pueden acceder a su casa "pero no podrán vivir" en ella y otras que quieren salir de los hoteles pero "no tienen adonde ir".

A esto se añade que no se hacen contratos de alquiler de vivienda, por lo que los afectados no pueden pedir ayudas públicas, y "los precios se han disparado", incluso para gente que tiene trabajo. "Es imposible", ha indicado.

Asimismo ha incidido en la "respuesta poco ágil" de las instituciones porque "se quieren hacer muchas cosas pero no se sabe como" y la burocracia le quita "agilidad", al tiempo que hay "proyectos en retirada" por falta de fondos.

En la misma línea se ha expresado el obispo, Bernardo Álvarez, que ha advertido de que "como no se agilice todo esto La Palma va a perder mucha población", poniendo el foco en el cierre de Puerto Naos, "un foco turístico importantísimo" que daba mucho empleo y donde vivían muchas personas.