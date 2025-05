Carla Antonelli recibe la Medalla de Oro de Tenerife por su defensa de los derechos del colectivo LGBTIQA+

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife han entregado este viernes la Medalla de Oro de la isla de Tenerife a Carla Antonelli en reconocimiento de su importante aportación y lucha por los derechos del colectivo LGBTIQA+ y de su contribución a la libertad de toda la sociedad tinerfeña y al beneficio de la isla de Tenerife.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, así como los miembros de la Corporación insular, la homenajeada y sus familiares y allegados, ha informado la institución en una nota.

Rosa Dávila ha celebrado el homenaje realizado "a una mujer cuya trayectoria ha sido esencial en la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas", con un énfasis especial en la lucha por los derechos de las personas transgénero.

"Desde este Cabildo, que es la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas, queremos agradecerte por haber hecho de Tenerife un lugar más inclusivo, más respetuoso y más consciente de la importancia de la diversidad. Tu compromiso ha sido clave para que nuestra isla sea un ejemplo de lucha y superación", ha añadido.

La presidenta insular ha reconocido a Antonelli el haber sido "pionera" en la promoción de nuevas leyes que protegen los derechos de las personas transgénero, mientras su "incansable lucha" ha sido clave para avanzar hacia "un verdadero reconocimiento de la igualdad, garantizando a cada individuo la libertad de ser quien es, sin temor al rechazo ni a la discriminación".

"Este reconocimiento no solo se basa en tu valiosa labor pública, también en la admiración y respeto que sentimos por ti como tinerfeña, y por el impacto positivo que has generado tanto aquí como en el mundo".

Por su parte, Carla Antonelli ha agradecido "el cariño y el abrazo de la isla", Tenerife, que la "vio nacer, huir y regresar finalmente".

"Este premio que me dan hoy no es para mí. Sobre todo, en estos momentos. Porque el mérito que pueda representar mi nombre, lo que haya hecho o de lo que fui parte, no sería posible sin otras tantas vidas previas. Vidas anónimas o conocidas, que me empujaron desde abajo para que yo pudiera trepar el basalto caliente del volcán que al final ha sido mi vida", ha agregado.

SOBRE CARLA

Carla Antonelli nació el 13 de julio de 1959 en Güímar, Tenerife. Tuvo que irse de su ciudad natal en 1977, ya que en aquellos momentos se hacía impensable que una persona trans pudiera desarrollar su identidad de género en un entorno rural. Vivió coletazos de la dictadura franquista y post-franquismo, además de la persecución policial y las terribles palizas a las que les sometían en las comisarías.

En España hasta 1979 las personas trans y homosexuales eran encarceladas arbitrariamente bajo la Ley de "Peligrosidad Social" y hasta 1988 con la figura del "Escándalo Público".

Cuando abandonó su pueblo natal, Carla pensó que nunca regresaría al mismo, dejando atrás padres, familia y amigos, pero en 2009 el municipio tinerfeño de Güímar la galardonó con el Premio Cardón por su trayectoria vital.

Así, más de treinta años después regresó y pudo volver a andar libremente por las calles y plazas de su ciudad, para recibir el homenaje de su pueblo en la noche más emotiva de su vida, rodeada de amigos de la infancia y algunos de sus familiares.

Activista por los derechos de las personas trans desde el año 1977, mantuvo, aún durante la dictadura, su "firme compromiso político" por las ideas progresistas y su defensa a ultranza de la democracia, como "única salida válida a los oscuros tiempos de la represión franquista".

En 1997, entró a formar parte de forma activa en el Partido Socialista Obrero Español, siendo Coordinadora del Área Transexual del Grupo Federal GLTBI del PSOE. En la actualidad, desde el 17 de agosto de 2023, ocupa el cargo de senadora por designación autonómica de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid.