Carla Benítez, con la fantasía 'Historia', reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Carla Benítez, con el diseño 'Historia', reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carla Benítez González se proclamó en la noche de este viernes reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 con la fantasía 'Historia' del diseñador Kevin Rodríguez González y en representación de Capross 2004 S.L.

Además, Sarah Lomore (Dormitorum y Atlántico Televisión), Evelyn Moreno (Pescados Óliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios), Norma Ruiz (Gael Automoción y Darque Car) y Ángeles Moreno (Danisa Clinic Stetic S.L.), han sido nombradas damas de honor con los diseños de Masbe Creaciones, Juan Miranda Artiles, Antonio Ceballos y José Julio Armas, respectivamente.

Así lo decidió el voto del jurado integrado por la escritora y artista plástica Gloria Oliva, la maquilladora profesional Tita Suárez, el actor y director, Miguel Ángel Muñoz, la doctora especializada en estética Carla Barber, la jefa de informativos de Cadena Ser Las Palmas, Desirée Rodríguez, y diseñador y jurado de maestros de la costura, Luis de Javier.

Al filo de la medianoche la entrega de cetro y tiara por parte de la alcaldesa, Carolina Darias, y de Coral Gutiérrez, la monarca olímpica que despide reinado, confirmó su ascenso al trono de 'Las Vegas' como la 50ª reina del Carnaval.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, la aparición de las reinas de años anteriores arropando a la presente en una instantánea única que subrayaba el medio siglo de Carnaval capitalino fue el colofón de la gala.

De esta manera, hubo un espectáculo que contó con los grupos del Carnaval, como con 'Los Legañosos', murga ganadora del año que, y las comparsas.

Con el sello de Option Production y la dirección de Josué Quevedo, el show fue un viaje a las grandes producciones de Las Vegas con siete piezas musicales que reforzaban las conexiones de esta ciudad con Las Palmas de Gran Canaria.