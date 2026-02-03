Carlos Giner, nuevo director de Moeve en Canarias

Director de Moeve en Canarias, Carlos Giner - MOEVE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carlos Giner ha sido nombrado director de Moeve en Canarias, asumiendo la representación institucional de la compañía en el archipiélago donde actuará como "interlocutor estratégico de referencia" de Moeve en las islas.

El objetivo, según ha informado Moeve en nota de prensa, se centra en impulsar la "coordinación interna" y "fortalecer alianzas" público privadas que "faciliten" la descarbonización de la compañía y de sus clientes.

Asimismo indican que el nombramiento de Giner "refuerza la estrategia de crecimiento y liderazgo" de Moeve en Canarias. En este sentido, el director de Moeve en las islas, Carlos Giner, ha señalado que asume "con energía e ilusión este reto en un territorio que es clave en la historia y el futuro" de la compañía.

"Afronto esta etapa con el ánimo de contribuir a que Canarias sea un referente en nuevas formas de movilidad más sostenibles e innovadoras, trabajando en alianzas que ayuden a transformar la movilidad por tierra, mar y aire, y a acelerar la transición energética desde el propio territorio", expuso.

Giner es licenciado en Administración de Empresas y en Estudios Empresariales por la Universidad de Gales y la Universidad de Valencia, respectivamente, y tiene 34 años de experiencia en empresas energéticas, 14 de ellos en Moeve.

Desde su incorporación a la compañía en 2012, Giner ha desempeñado diversos puestos directivos, tales como director de Lubricantes, Aceites Base y Ceras de Parafina, así como director de Bunker y Trading de Productos. En su último rol, lideraba las soluciones de descarbonización para clientes estratégicos.