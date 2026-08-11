Casi 300 agentes de Guardia Civil conformarán el dispositivo especial de seguridad en Canarias por el eclipse

Dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 agentes de la Guardia Civil conformarán este miércoles, 12 de agosto, el dispositivo especial de seguridad en Canarias por el eclipse solar.

En concreto, el operativo de la Guardia Civil en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife tendrá participando más de 150 efectivos y en la de Las Palmas serán unos 142 agentes de diferentes especialidades --tierra, mar y aire--, lo que permitirá reforzar la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación de la comunidad autónoma.

El despliegue de este dispositivo especial de seguridad, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, se produce ante el eclipse solar de este 12 de agosto, un "acontecimiento excepcional" que sitúa a España como uno de los principales escenarios mundiales para la observación de este fenómeno astronómico y que atraerá a una importante afluencia" de visitantes hacia numerosos puntos del territorio nacional.

Por ello, la Guardia Civil prevé garantizará la seguridad en las zonas de su demarcación de mayor afluencia de personas para la observación del eclipse solar. En concreto, reforzará su presencia preventiva y visible en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se espera una mayor concentración de espectadores.

El dispositivo, apunta, permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Así se contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidad de Seguridad Ciudadana, Unidades Fiscales y de Fronteras, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias, apoyadas por medios terrestres, marítimos y aéreos.

Este operativo se desarrollará en coordinación con el resto de administraciones, Protección Civil, servicios de emergencias, policías locales y el resto de organismos implicados.

Por otro lado, desde la Guardia Civil también se aconseja planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión.

Además recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia. También recuerda la importancia de estacionar únicamente en los lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia.

Finalmente se incide en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.