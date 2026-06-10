Casi 5.600 firmas exigen paralizar la construcción de 80 hamacas de hormigón en la cala de Tacorón (El Hierro)

VALVERDE (EL HIERRO), 10 (EUROPA PRESS)

Una iniciativa ciudadana lanzada a través de la plataforma change.org ha recogido ya casi 5.600 firmas para solicitar la eliminación de unas hamacas de hormigón que se construyen en la cala de Tacorón, en el municipio herreño de El Pinar.

Los proponentes detallan que el Ayuntamiento ha impulsado la instalación de ochenta tumbonas con armazón de cemento y sus correspondientes sombrillas, ocupando terrenos protegidos libres de construcciones.

Así, indican que durante el desarrollo de las obras se destruyen campos de lava y se vierten gravas sobre el jable para habilitar senderos.

Este espacio costero forma parte de la ZEPA (Zona Especial de Protección de las Aves) 'El Hierro' y en la plataforma de Tacorón existe una colonia de pardelas cenicientas (Calonectris borealis) que podrían verse afectadas en pleno periodo reproductor.

Por otro lado, afirman que también se altera el hábitat del helecho protegido (Régimen de Protección Especial en los Catálogos de Especies Protegidas español y canario) 'lengua de serpiente' (Ophioglossum polyphyllum), que tiene en la llanura uno de sus últimos reductos en El Hierro.

Atendiendo a estos "graves impactos ambientales" afirman que se deberían suspender de inmediato las obras, que tendrían que estar circunscritas a la reparación de las instalaciones ya existentes (merenderos, aparcamientos y solárium del charco).

En esa línea exponen que además del daño ambiental se está destruyendo un "símbolo" de la isla de El Hierro, un enclave de extraordinario valor geológico y paisajístico, donde la naturaleza se expresa con una fuerza y autenticidad difíciles de encontrar en otros lugares del mundo.

La instalación masiva de tumbonas de cemento en Tacorón representa "una ocupación agresiva y poco respetuosa, degradando con su artificialidad la armonía del paisaje", comentan los proponentes.

No en vano, apuntan que "convertir un litoral volcánico en estado puro en una zona de uso turístico intensivo, con infraestructuras que pesan visual y simbólicamente sobre el ambiente, supone una pérdida evidente de calidad ambiental e identidad territorial".

Por ello indican que se trata de una intervención "totalmente fuera de lugar" en una isla catalogada como 'Geoparque' y 'Reserva de la Biosfera', por lo que comentan que "habría que exigir que las decisiones de determinadas autoridades políticas e institucionales sean coherentes con un modelo de isla basado en la sostenibilidad".

"Defender Tacorón es defender el alma de El Hierro, un espacio para el sosiego, la contemplación y la conexión con la naturaleza. Si dejamos que en este santuario natural el cemento se imponga sobre la geología no se erosiona solo el paisaje, también se empobrece nuestra vida", sentencian.