Los casinos del Cabildo de Tenerife prevén facturar más de 18 millones en 2026

Archivo - Casino Gran Madrid de Colón - CASINO GRAN VÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres casinos propiedad del Cabildo de Tenerife --Taoro, Playa de Las Américas y Santa Cruz-- prevén alcanzar el próximo año una cifra de negocio superior a los 18 millones de euros y cerrarán el ejercicio con cifras positivas, según expone el presupuesto de la corporación insular recogido por Europa Press.

El Casino de Playa de Las Américas facturará casi 7,6 millones, un 13,4% más que este ejercicio, y con un resultado positivo de 1,6 millones, un 1,6% más que en 2025.

Ubicado en el Hotel H10 Gran Tinerfe en Playa de las Américas se contempla mantener el crecimiento sostenido en máquinas (+20%) y mesas (+5%) gracias a la reforma y actualización de la sala de juegos, el refuerzo de la imagen corporativa y el incremento de la eficiencia interna con la adquisición de software actualizado de conexión de máquinas.

Para este 2025, la cifra de negocio prevista es de 6.680.210 euros --443.640 euros más-- debido principalmente al incremento en la recaudación de máquinas en un 20% en relación con el 2024 y de un 8,7% en relación con los ingresos de mesas de juego.

El Casino de Santa Cruz, localizado en el Hotel Mencey de la capital, prevé facturar un total de 3,1 millones, un 21,5% más que este ejercicio, gracias al crecimiento en máquinas (+15%) y mesas de juego (+2,5%), con un resultado final positivo de algo más de 30.000 euros.

Desde el Cabildo se confía en que la ampliación de la oferta con la Zona Racing Canarias y el Túnel del Arte atraigan nuevos segmentos de clientes para reforzar la cifra de negocio ordinaria.

Para el próximo año se espera impulsar la modernización del parque de máquinas sustituyendo las antiguas que aún quedan por otras más modernas de tal forma que la oferta de juego será más atractiva para los clientes, más la implementación del nuevo software de gestión y control de máquinas.

FOROS Y CONFERENCIAS

Igualmente se abrirá el Casino a la celebración de foros y conferencias sobre deporte, economía y cultura.

En cuanto al Casino Taoro, el más antiguo de la red y ubicado en Puerto de la Cruz, la facturación prevista es de unos 7,5 millones, un 16,3% más que este año, con un resultado positivo de 2,6 millones.

Entre sus objetivos estratégicos para el próximo año se incluye igualar o superar los ingresos de 2024, consolidándolos como mínimo estable de explotación; el incremento de visitantes; consolidar la rentabilidad mediante la modernización de instalaciones, equipos y sistemas de gestión; reforzar la imagen corporativa e incrementar la eficiencia interna con la adquisición de software actualizado de conexión de máquinas.

Para el cierre de este año, no obstante, la cifra de negocios cae en 942.790 euros por la caída en la recaudación de máquinas en un 8,5% y de un 62,2% en los ingresos de mesas de juego.

El Cabildo mantiene el deseo de volver a sacar concurso la venta de los casinos, con una plantilla de unos 150 trabajadores, al no ser un servicio público esencial tras el intento fallido en 2018, bajo la presidencia de Carlos Alonso, cuando fueron valorados en casi 25 millones de euros, pero el concurso quedó desierto.