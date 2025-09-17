Casinos de Tenerife inaugura en Santa Cruz un espacio que recrea la experiencia de conducción de un vehículo Rally - CASINOS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife ha inaugurado este miércoles la nueva 'Zona Racing Canarias', ubicada en el casino de la capital tinerfeña, un nuevo espacio deportivo destinado a los 'eSport' que cuenta con simuladores que recrean la experiencia en la conducción de un vehículo de Rally.

En el evento han estado presentes el consejero delegado de Sociedades Públicas (Casinos de Tenerife), José Marrón, acompañado por el Vicepresidente de la Institución insular, Lope Afonso y otras autoridades, civiles, militares, deportivas y del Cuerpo Consular acreditado en Santa Cruz de Tenerife, inauguraron la nueva "Zona Racing Canarias", ubicada en el casino de Santa Cruz.

Esta experiencia, detalla Casinos de Tenerife en una nota de prensa, busca transmitir el uso de sistemas profesionales en movimiento, para hacer sentir al usuario sensaciones que no tendrían en su propia casa. Además, 'Zona Racing Canarias' se integra dentro del ecosistema deportivo de competición de la empresa, DIGALIX, con sede en Barcelona, que organiza campeonatos nacionales e internacionales de 'eSport' en entornos digitales.

El Consejero Delegado de Sociedades Públicas que integran, Casinos de Tenerife, José Marrón, ha explicado que esta experiencia "no solo dinamiza al participante, sino que lo hace más importante al competir con otros jugadores de otras latitudes". De este modo, las máquinas, de la nueva generación de simuladores, actualizan su "software" cada año para que los tramos de carrera de Tenerife o el resto de las islas sean lo más realistas posibles, dando así una experiencia "única" al usuario.

Las sociedades de Casinos de Tenerife han cerrado recientemente un acuerdo de exclusividad con la empresa DIGALIX para el entorno de Canarias. Asimismo, esta se trata de la primera "Zona Racing Canarias" que aterriza en el casino Santa Cruz, hasta que progresivamente se instalen en el casino Taoro, en Puerto de la Cruz y el casino, Playa de las Américas, en Adeje.