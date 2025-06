La catedrática de Biología Celular de UMA Antonia Gutiérrez, nueva presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia.

La catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga (UMA) Antonia Gutiérrez, elegida presidenta electa de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)

MÁLAGA/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

La catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga (UMA) Antonia Gutiérrez ha sido elegida presidenta electa de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC). El relevo de cargos de la Junta Directiva tendrá lugar el 5 de septiembre, en el marco del 20 Meeting of the Spanish Society of Neuroscience, que se celebrará en Gran Canaria.

La doctora Gutiérrez es actualmente directora del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la UMA y lidera el grupo de investigación 'NeuroAD', dedicado a estudiar la enfermedad de Alzheimer, han informado desde la UMA.

También es investigadora principal del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima-Plataforma Bionand) y del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned).

Su trayectoria en el campo de la neurociencia "es muy destacada", han indicado, apuntando que realizó su tesis doctoral en 1991 en la UMA, centrada en la quimioarquitectura del cerebro de lacértidos; en su etapa postdoctoral en Estados Unidos, por otro lado, estudió el sistema gabaérgico de mamíferos y los cambios asociados al envejecimiento cerebral y, tras su reincorporación a la Universidad de Málaga, se centró en la enfermedad de Alzheimer analizando mecanismos patogénicos, con especial interés el proceso neuroinflamatorio y disfunción glial.

Su investigación ha estado financiada por el Instituto de Salud Carlos III, Ciberned, la Junta de Andalucía y compañías farmacéuticas nacionales e internacionales. Asimismo, ha contribuido a la formación de jóvenes neurocientificos, dirigiendo casi una quincena de tesis doctorales y numerosos Trabajos Fin de Máster.

Es evaluadora para diversas agencias de I+D nacionales e internacionales y revistas científicas. Además, tiene un alto compromiso con la divulgación científica en neurociencia y organiza anualmente jornadas sobre Mujer y Neurociencia.

Actualmente es miembro del comité científico externo de la Fundación CIEN, así como del comité del Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz y es la responsable de la Unidad de Formación de Ibima-Plataforma Bionand.

La Sociedad Española de Neurociencia se fundó en 1985, cuenta con más de mil socios en activo y, entre sus objetivos, están promover el desarrollo del conocimiento en el área de la Neurociencia, impulsar la educación en este campo, estimular la relación con sociedades y organizaciones homólogas nacionales e internacionales e informar a la opinión pública sobre los resultados y las implicaciones de las investigaciones en curso en las áreas de la Neurociencia.