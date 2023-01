Catedrática de la Ulpgc avisa de que "es más sencillo hacer la moratoria que regular la vivienda vacacional"

Josefina Domínguez admite que es fuente de "conflictos" y resalta la vinculación entre piso turístico y desahucios en algunos barrios



La catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Josefina Domínguez, ha advertido este lunes de que "es más sencillo hacer la moratoria que regular la vivienda vacacional" dado el perfil heterogéneo de los propietarios y a que es competencia de los ayuntamientos vía ordenanza.

"La ordenación es muy compleja", ha indicado en una intervención en el Parlamento ante la comisión de estudio del reto demográfico en la que ha remarcado, no obstante, que el impacto de esta modalidad turística hay que estudiarla en profundidad en Canarias porque el modelo no es el mismo que el de Baleares y por tanto no se puede simplificar en limitar la compra para los no residentes.

De hecho, ha indicado que según una encuesta elaborada por la Universidad, el 20% de los residentes en Canarias tiene una segunda residencia.

Domínguez sí ha alertado de la relación que existe entre el auge de la vivienda vacacional y los desahucios, poniendo como ejemplo el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, al tiempo que ha incidido en el incremento de la compra de vivienda en El Hierro --"la isla está de moda"-- o el auge de esta modalidad en Los Llanos de Aridane o Santa Cruz de La Palma.

Ha admitido que la vivienda vacacional "genera conflictos" y ha insistido en que "no es tan sencillo" regularla porque la propiedad es muy compleja, incluso en manos de grandes fondos de inversión.

"Escapan a nuestro control y hace más difícil la ordenación territorial, ya no solo es la moratoria, se filtra de forma invisible en el territorio, es una nueva etapa del capitalismo digital", ha agregado.

Domínguez ha apuntado que el archipiélago "no es una caja donde cabe un número de determinado de personas, depende de pautas de consumo y producción", y por ello, está en contra de tomas medidas demográficas de forma unidireccional sino siempre en relación con el territorio.

Ha señalado que "el bien más preciado" de un territorio es la población, "como los recursos humanos en cualquier empresa" por lo que ha pedido alejarse de las "visiones apocalípticas" que muestran los medios de comunicación sobre la inmigración y el incremento demográfico.

En esa línea ha indicado que envejecimiento e inmigración "son un desafío" pero también una "expresión de modernidad social" y que refleja la "salud" de la sociedad.

CAMBIOS SOCIALES MODIFICAN LA REPRODUCCIÓN

Ha señalado que Canarias está en crecimiento vegetativo negativo, entre otras cosas por el cambio de "papel" de la infancia en la sociedad pues hasta los años 50 se incorporaban como agentes "productivos", especialmente en la agricultura, y ahora "son dependientes" y exigen mayor inversión en su futuro.

Asimismo, ha dicho que la mujer ha pasado de ser "gobernada por un hombre" y reducida a "proletaria agrícola" a convertirse en empresaria y "liderando transformaciones económicas". "Cambia su actitud ante la reproducción", ha destacado.

Ha señalado también que las familias son menos numerosas pero hacen falta más viviendas debido a los divorcios y que los ancianos colaboran en la crianza de los nietos mientras que en el campo del empleo ha reclamado una visión "cualitativa y no solo cuantitativa" dado que los inmigrantes ocupan trabajos en la construcción, la agricultura, la dependencia, el servicio doméstico o los menos cualificados en el turismo.

Ha lamentado la "incapacidad" de Canarias para generar una economía más productiva debido a la competencia entre territorios y su lejanía y fragmentación, que ha derivado en un "incremento sostenido" del sector servicios, con más del 80% de los trabajadores.

Domínguez ha subrayado el alto crecimiento demográfico de Canarias durante el cambio de silo, al calor del desarrollo de la construcción y el turismo, el "impacto agresivo" que tuvo la 'crisis del ladrillo' y después una recuperación truncada ahora por la pandemia.

Ha destacado que las capitales insulares perdieron población durante la pandemia en favor de municipios alejados y rurales si bien ese fenómeno "se está desinflando", y aunque hay una tendencia al envejecimiento en las islas todo dependerá de como se comporten la población joven y la inmigración.

Ha admitido la "densificación" de las zonas costeras --aunque venía de antes por los cultivos de exportación--, el crecimiento de las periferias --ha puesto el ejemplo de Candelaria-- y el envejecimiento en los pueblos y las grandes ciudades, donde además, hacen faltan políticas de regeneración de vivienda. "Los inmuebles envejecen mal", ha indicado.

EVITAR LA "GUETIZACIÓN" DE LOS MIGRANTES

Ha apelado a evitar la "guetización" de los inmigrantes, como ocurre en algunas ciudades con alquileres de viviendas de poca calidad para latinoamericanos y africanos y frente al caso contrario de "urbanizaciones de británicos y alemanes que se autoexcluyen".

Sobre la limitación de permisos de trabajo ha comentado que es "difícil" desde el punto de vista jurídico porque "no se puede cerrar puertas a los italianos que quieren crear una pizzería", al tiempo que ha defendido el aporte a pueblos de las islas de muchos negocios de emprendo res extranjeros.

"La inmigración genera emprendimiento y hace mas sostenible la economía local", ha comentado, subrayando que "ya no se puede decir" tampoco de forma simple que las islas verdes "son envejecidas y pobres" frente al sur de Tenerife y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La catedrática no ha ocultado tampoco la "presión geoestratégica" de Marruecos sobre Canarias que hace "evidente" que el archipiélago siga recibiendo inmigrantes africanos y menores no acompañados, si bien conciben a las islas como "lugar de arribada" y "trampolín" para pasar a la Península. "Es más importante la emigración latinoamericana", ha destacado.