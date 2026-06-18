Catedrático de Economía Aplicada de la ULL propone reformar el REF para compensar insularidad y frenar despoblamiento

Serafín Corral, catedrático de Economía Aplicada de la ULL, en la conferencia inaugural del 'II Congreso de Reto Demográfico' - GOBIERNO DE CANARIAS

Serafín Corral plantea emitir Bonos de Transición Energética Canaria para financiar energías renovables y desalación limpia

BREÑA ALTA (LA PALMA), 18 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), Serafín Corral, ha defendido este jueves reformar el Régimen Económico y Fiscal (REF) para fijar población, crear empleo y sostener el territorio.

En la conferencia inaugural del 'II Congreso de Reto Demográfico' propuso que el REF, además de compensar la insularidad, permita frenar la despoblación del interior y aliviar la presión del litoral dado que el reto demográfico, el climático y el de renta se concentran en las medianías y exigen una misma respuesta.

A su juicio, el cambio climático castiga más a las medianías, por lo que esta reforma es una cuestión de "justicia social".

Ahondó al respecto indicando que el interior y las medianías de las islas sufren un progresivo proceso de vaciamiento mientras el litoral turístico se satura.

De hecho, el 90% de la población vive actualmente en la mitad de los municipios de las islas.

En su opinión, el REF, cuyo peso "es enorme pero pasivo" --alcanza el 13% del PIB (cerca de 5.500 millones)--, está destinado a compensar, pero sin dirigir la inversión hacia la sostenibilidad.

Por eso, planteó reorientar los instrumentos fiscales del REF y reformar el texto para emitir Bonos de Transición Energética Canaria: deuda verde europea que financia renovables y desalación limpia y transforma el gasto pasivo en inversión.

Con una sola reforma, señaló el catedrático, se conseguiría un doble efecto: que las mismas medidas que fijan población en el interior descompriman el litoral.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, considera que el reto demográfico es una realidad "que ya está aquí" y que, a la vez que limita la calidad de vida de muchos municipios, condiciona las políticas públicas.

Ante este escenario, dijo, el Gobierno de Canarias ha decidido abordar este desafío "como una cuestión de justicia territorial, equidad social y sostenibilidad".

PASAR A LA ACCIÓN

Tal como subrayó el consejero en la inauguración del Congreso, el análisis participado de la sociedad canaria en torno al reto demográfico ha permitido colocar este asunto en el centro del debate político y social del archipiélago para "pasar a la acción cuanto antes".

Este congreso, concluyó Manuel Miranda, vuelve a ser reflejo de una inquietud social y política que Canarias afronta "con naturalidad y valentía, reconociendo el valor de un proceso que apenas ha comenzado y que definirá en buena medida el diseño de la Canarias de las próximas décadas y el futuro de quienes habitan y habitarán las islas".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, reclamó durante su intervención en la inauguración del congreso que la mejora de la conectividad interna en las islas "sea una política fundamental de todas las administraciones para que todas las personas puedan desarrollar su vida, independientemente de su lugar de residencia".

En este sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de impulsar políticas diferenciadas según el tamaño de los municipios.

"El reto es acercar a Canarias a lo que se llama una isla de 15 minutos, teniendo cerca los servicios básicos, con el transporte como elemento vertebrador, reforzando la oferta de vivienda, porque sin una casa" --dijo la consejera-- "no se puede planear un futuro".

En la misma línea, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, consideró que es preciso trabajar desde las instituciones insulares para que las islas "no avancen a dos velocidades".

En ese proceso es importante "afrontar las debilidades para ofrecer garantías reales", porque cada territorio tiene una realidad diferente, dijo.

LA PALMA, "UN FOLIO A MEDIO ESCRIBIR"

En referencia a La Palma, indicó que es un "folio a medio escribir" que quiere aprovechar la experiencia de otras islas y crecer en población, economía o turismo "de forma controlada, de manera que quienes quieran quedarse aquí tengan las oportunidades que necesitan".

También la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, consideró que este Congreso representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro de Canarias, compartir experiencias y avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo que garantice la cohesión territorial y social.

Así, subrayó la importancia de impulsar políticas que generen oportunidades, que entienda que la juventud necesita "horizontes" para quedarse, que las personas mayores requieren cercanía y cuidados y que el talento y la innovación deben estar al servicio de la equidad y la sostenibilidad.

Brito reafirmó el compromiso de los municipios con la cohesión territorial y la equidad social, principios que constituyen una responsabilidad compartida y una prioridad en la acción local.

"Queremos territorios vivos, diversos, conectados y sostenibles; queremos que Canarias siga siendo una tierra de oportunidades para todas las personas", señaló.

Hizo un llamamiento a la colaboración entre administraciones, instituciones y agentes sociales, apostando por la cogobernanza y una visión compartida que permita afrontar los retos del futuro.

El alcalde de Breña Alta, Jonathan de Felipe, también pidió "generar oportunidades" para todas las islas porque de esa manera, apuntó, "se siembra la Canarias del futuro", arraigando población al territorio y creando economía.

Los municipios reto, dijo el alcalde, "también deben ser protagonistas del archipiélago".