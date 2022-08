CC insta a Torres a que el encuentro con Sánchez "no sea un paripé" porque hay asuntos "vitales" para Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha instado este viernes al jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, a que el encuentro que mantendrá en los próximos días con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no sea un paripé" porque hay asuntos "vitales" que tratar para Canarias.

Está previsto que Torres y Sánchez mantengan un encuentro aprovechando la estancia del presidente de España en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, y sobre lo que Clavijo ha apuntado que será un "nuevo fracaso para Canarias si solo se queda en una

foto protocolaria y no termina con compromisos ciertos para las islas", según ha informado CC en nota de prensa.

"Esa reunión no puede ser un paripé; hay asuntos para

Canarias y, especialmente para La Palma, que son vitales y no es

concebible que de esa reunión no salgan compromisos firmes, con fecha de

ejecución y aplicación", apostilló durante un acto en la isla palmera.

Añadió la necesidad de concretar el compromiso de ambos presidentes "con el pueblo de La Palma", apuntado que "existe una propuesta de resolución aprobada por el Congreso de los Diputados que solo depende de la voluntad política del PSOE para aplicarla y que permitiría la deducción del 60 por ciento en la declaración de la renta para todos los palmeros durante los próximos 10 años".

Para el secretario de los nacionalistas se trata de una "medida justa", señalando que "es el impulso que necesita la isla para mantener y atraer población", así como para reactivar la economía de la isla, por lo que espera que de esa reunión salga "ese compromiso firme que supone, en un sueldo medio, una inyección mensual de más de 300 euros para todos los palmeros".

Asimismo ha indicado que el encuentro "no puede concluir" sin que se anuncie el acuerdo para que el transporte en guagua en todas las islas "quede bonificado al 100 por 100 y no al 50 por ciento" como se ha propuesto.

"No es justo, no es de recibo y no tiene justificación alguna que en Baleares y Península los trenes sean gratis y en Canarias, donde no tenemos trenes, no se aplique a las guaguas que son nuestros trenes", apuntilló.

Ante esto, dijo, Torres "no puede seguir tapando y justificando el desprecio de Sánchez porque se debe a los canarios y no a su presidente", por lo que le pidió que "sea valiente y reclame para Canarias el mismo trato" que el Gobierno central "da al resto de ciudadanos del Estado".

Finalmente, Clavijo le reprochó a Pedro Sánchez que "no puede estar tres semanas tomando el sol en la misma costa a la que llegan migrantes sin preocuparse por esa realidad y comprometerse a trabajar para evitar

nuevas tragedias".

De este modo, Clavijo entiende que la reunión "sería un fracaso si no hay un compromiso real, que sea más que palabras, de que el fuero canario se va a cumplir en el próximo PGE que empieza a negociarse" porque "no" es solo una cuestión de dinero, sino de "respeto".