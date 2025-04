CC y el Partido Demócrata Europeo abogan por adelantar a 2025 la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) y Partido Demócrata Europeo (PDE) han abogado este viernes por la necesidad de adelantar la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migración en 2025 porque, dijo el secretario de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, "Europa no puede dar ni un solo paso atrás en la solidaridad y la protección de frontera Sur".

Esta ha sido una de las conclusiones del foro 'Tendiendo puentes, construyendo el futuro. Una agenda europea para la migración', organizado por el PDE este viernes en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado CC en nota de prensa.

Rodríguez, durante su intervención, hizo un repaso de la ruta Atlántica en los últimos 30 años, "centrándose en el drama humanitario en Canarias en los últimos 20 meses y el trabajo liderado por el Gobierno de Fernando Clavijo en el Estado y en la Unión Europea para encontrar respuestas" a lo que se ha convertido en un "fenómeno estructural que no va a cambiar".

En este sentido, hizo un llamamiento a "actuar sin más dilación" para gestionar los flujos migratorios, al tiempo que resaltó la "gestión que ha hecho el pueblo canario", manifestando que Canarias ha atravesado periodos "críticos en estos meses, pero también ha dado una lección humanitaria a España y Europa".

El secretario de CC de Gran Canaria agradeció al Partido Demócrata Europeo y del Partido Nacionalista Vasco "por entender la situación de Canarias cuando el resto no lo hacía", resaltando el trabajo conjunto de los gobiernos canarios y vasco para dar una respuesta a los menores no acompañados.

En este contexto la eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia, expuso la defensa conjunta del presidente Clavijo y el lehendakari Pradales que, admitió, "es un primer paso pero no es suficiente", por lo que apuntó a la necesidad de seguir trabajando "juntos defendiendo los intereses de Canarias y Euskadi".

Canarias, agregó, "no puede seguir siendo muro de contención ni del Estado ni de Europa", así como, Euskadi "no puede seguir siendo muro en la frontera Norte". Agirregoitia se refirió a la necesidad de una migración "ordenada, segura y regular, que respete los derechos humanos y ponga a las personas en el centro", ya que matizó que "no se trata solo de atender a las personas que llegan sino de hacerlo bien".

Por su parte, el secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, se refirió a la respuesta a los flujos migratorios, subrayando que "no puede estar dictada por el miedo" que, afirmó, "se utiliza como arma política".

En este sentido, expuso que Europa "puede y debe ser segura y humana al mismo tiempo", destacando que defienden una política migratoria "basada en la solidaridad" y "aparejada a no dejar sola a Canarias o a otras regiones fronterizas en esta responsabilidad".

El líder del PDE urgió a "actuar ante el aumento" de menores no acompañados que llegan a Europa en cuanto a que sus derechos "estén plenamente protegidos y que reciban el cuidado y la dignidad que merecen cualquier niño" porque, admitió, que si se falla con ellos, se habrá "fallado con Europa".

Por ello apeló al impulso de un "mecanismo de solidaridad específico" a nivel europeo para apoyar a estos niños, para que el peso "no recaiga solamente sobre unas pocas autoridades regionales, sino que se reparta de forma justa y responsable en la toda la Unión".

Las políticas de cooperación también fueron debatidas en el foro, que abordó el ejemplo del proyecto 'Tierra firme' puesto en marcha por el Gobierno de Canarias en Senegal y Mauritania y que prevé expandir a otros países.

En este marco, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, defendió iniciativas como esta "como una oportunidad" para estos jóvenes para formarse en sus países de origen, para desarrollarse profesionalmente y no verse obligados a arriesgar su vida.