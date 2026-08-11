CC pide al Gobierno información sobre el centro de entrenamiento de EEUU y Marruecos, a 200 km de Canarias

Archivo - La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas de la op - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados Cristina Valido ha solicitado al Gobierno de España información sobre la reciente puesta en marcha del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), instalado por Estados Unidos y Marruecos en la localidad de Tan-Tan, que se encuentra a algo más de 200 kilómetros de la isla de Lanzarote y a escasos kilómetros del límite con el Sáhara Occidental.

Valido ha registrado preguntas escritas a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores después de que las instalaciones estrenasen su actividad con el lanzamiento de un misil de crucero de largo alcance entre los días 3 y 7 de agosto, según ha informado CC en nota de prensa.

Este movimiento, señala, se enmarcaría en la "creciente cooperación militar" entre Washington y Rabat, cuya hoja de ruta en este ámbito fue firmada en abril de 2026 y "refuerza sus lazos estratégicos en materia de industria de defensa y ciberseguridad".

Para la diputada de CC, ante la proximidad geográfica y la condición ultraperiférica de Canarias, cualquier actividad de este tipo desarrollada en un entorno "tan cercano debe ser puesta en conocimiento" del Gobierno de Canarias con la "suficiente antelación".

Además matiza que "no es la primera vez" que la actividad militar marroquí en las inmediaciones de Canarias "genera dudas sobre el grado de información y coordinación" del Gobierno de España con las administraciones canarias.

Por ello, Valido ha preguntado a ambos ministerios sobre la información que poseen en relación a la puesta en marcha de dicho centro y qué se ha trasladado al respecto al Gobierno de Canarias. También plantea qué valoración hace el Gobierno central del impacto que su funcionamiento puede suponer para la seguridad del archipiélago.

Finalmente, en caso de no disponer de información suficiente, Valido reclama al Gobierno de España si prevé "establecer mecanismos que garanticen" ser informado con carácter previo de este tipo de pruebas militares realizadas a escasa distancia del territorio español, y en última instancia, pregunta además qué contactos ha mantenido el Gobierno central con Marruecos respecto a este tema.