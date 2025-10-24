CC pide en el Parlamento que el 7 de mayo sea el 'Día Canario de las Víctimas del Franquismo'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario presentará una Proposición No de Ley (PNL) ante el Pleno del Parlamento de Canarias para declarar el 7 de mayo como 'Día Canario de las Víctimas del Franquismo'.

Según los nacionalistas, "esta fecha servirá para honrar la memoria de las víctimas, promover la reparación moral y reforzar el compromiso institucional con la verdad y la justicia histórica".

La iniciativa se enmarca en la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias, que establece el marco normativo para preservar, conocer y difundir la memoria democrática en el archipiélago, y reconoce el derecho de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura a la reparación moral.

En su exposición de motivos, Coalición Canaria explica que la propuesta nace del acuerdo unánime alcanzado el pasado 6 de mayo de 2025 en la Comisión Técnica de la Memoria Histórica de Canarias.

En dicha Comisión, las consejerías competentes del Gobierno de Canarias, la Fecam, la Fecai, las universidades públicas y las asociaciones memorialistas del archipiélago acordaron por unanimidad declarar el 7 de mayo de cada año como 'Día Canario de las Víctimas del Franquismo'.

Asimismo, los nacionalistas explican en la PNL que la fecha propuesta "tiene un alto valor simbólico, ya que recuerda el hallazgo en 1994 de los primeros restos en una fosa de represaliados del franquismo".

Este hallazgo dio lugar a la primera exhumación judicial documentada en España en el municipio de Fuencaliente (La Palma), junto al Pino del Consuelo, un lugar que ha sido recientemente declarado "espacio singular de memoria por el Gobierno de Canarias", añade el escrito.

Para Coalición Canaria, "la elección del 7 de mayo como efeméride reconoce un hito canario de alcance estatal, aporta pedagogía cívica y reparación simbólica a las víctimas y sus familias".

Además, busca reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar la participación del ámbito local e insular en las políticas públicas de memoria.

En su iniciativa, el grupo parlamentario considera que el Parlamento debe sumarse al consenso alcanzado por la Comisión Técnica e instar al Gobierno de Canarias a incorporar el 7 de mayo al calendario oficial de conmemoraciones, "desplegando las medidas necesarias para su implementación y difusión".

Asimismo, los nacionalistas explican que han convertido esta iniciativa en PNL a través de la iniciativa 'el diputado responde', un canal de contacto directo con la ciudadanía que ha permitido conocer de primera mano la propuesta a través de Pino Sosa, presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas.