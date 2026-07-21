CC pide responsabilidades políticas a Darias tras la anulación de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Contenedor de basura de envases, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha pedido este martes responsabilidades políticas a la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la ordenanza de la tasa de basura.

Suárez ha indicado que se está "ante uno de los mayores fracasos de gestión de este mandato", ya que expuso que "no" es un "simple defecto administrativo", sino una ordenanza fiscal que "afectaba directamente al bolsillo de miles de familias y que el gobierno municipal aprobó sin las suficientes garantías jurídicas y técnicas, provocando un perjuicio para los ciudadanos y una enorme inseguridad" jurídica, según ha informado CC en nota de prensa.

Por ello, dijo, es "inadmisible" que "tras un error de esta magnitud, nadie asuma responsabilidades". Añade que en cualquier administración "seria", cuando una decisión "de esta trascendencia acaba siendo anulada" por los tribunales y "obliga a devolver millones de euros, hay responsables políticos que dan explicaciones y, si es necesario, presentan su dimisión".

Sin embargo, ha lamentado que en Las Palmas de Gran Canaria "parece que aquí nunca responde nadie por nada".

Aunque Suárez subraya que la obligación de implantar la tasa "venía marcada por la legislación estatal", esa "obligación nunca justificó hacer las cosas mal". En relación con ello expuso que el "problema no era crear la tasa; el problema fue hacerla mal", ya que ha criticado que el gobierno municipal "optó por las prisas, la improvisación y la falta de rigor técnico", mientras las consecuencias "las pagan los vecinos y las propias arcas municipales".

Sobre esto, Suárez ha criticado que el equipo de gobierno primero "aprobaron la ordenanza, después cobraron a los ciudadanos y ahora tienen que devolver el dinero porque los tribunales han acreditado que la ordenanza no cumplía con las garantías exigibles", lo que para el nacionalistas son "errores" que tiene "nombres y apellidos, y no puede quedar sin consecuencias políticas".

Ante ello, ha solicitado la comparecencia urgente del grupo de gobierno para explicar "quién asumió las decisiones técnicas y políticas que desembocaron en la anulación de la ordenanza, cuál será el coste total que tendrá este fracaso para las arcas municipales y qué responsabilidades" se van a exigir dentro del propio ejecutivo municipal.