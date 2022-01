CC-PNC insta a Pedro Martín a suspender el concurso de la planta de reciclaje

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife va a solicitar este viernes en el Pleno Extraordinario que se suspenda el concurso de la planta de reciclaje en el Complejo Ambiental y como se acordó en otro pleno con apoyo del PP y Sí Podemos.

"Han continuado con el procedimiento, saltándose el acuerdo y tratando de imponer la incineradora por la fuerza. No han podido justificar que el proyecto presentado de una planta de biometanización en la que se mezclan diferentes residuos se trata de una planta de compostaje. Ni el presidente, Pedro Martín, ni el consejero, Javier Rodríguez, se han pronunciado sobre el uso que se le dará al gas obtenido en el proyecto presentado, que no será otro que quemarlo. Dicen no se va a quemar, pero sí lo van a hacer y eso es confundir a la población", explica la consejera Blanca Pérez en una nota.

En su opinión, "al PSOE no le interesa decir que esta instalación de incineración quemará en Arico los gases resultantes de su proceso, tampoco les interesa decir que este proyecto apoyado por el Cabildo competirá con la actividad privada de reciclaje de la isla.

Así, señala que la adjudicación con la que el grupo de gobierno quiere continuar, a pesar de la oposición de la mayoría de la representación del Pleno, "no sólo evitará el desarrollo de la actividad de reciclaje en la isla sino que no permitirá llegar a los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea, lo que supondrá ocupar más espacio en las celdas de residuos en Arico y sanciones multimillonarias".

Blanca Pérez explica, asimismo, que el objetivo de una planta de biometanización "es la transformación de la materia orgánica en gas para valorizarlo energéticamente, para quemarlo en motores, para generar electricidad o para utilizarlo en otros procesos industriales como fuente de energía, convirtiéndose así en instalaciones de incineración, y el otro producto resultante del proyecto presentado, el digestato, no podrá transformarse en compost sino en un material bioestabilizado cuyo destino será la eliminación en las celdas de vertido del complejo ambiental".

TENERIFE, LIBRE DE INCINERADORAS

La consejera de CC-PNC señala también que "nada en este proceso se considera reciclaje, la actividad propuesta no es de reciclado, no es una biometanización en la cual el digestato pueda convertirse en compost, se trata de una valorización energética de la materia orgánica con la eliminación posterior en vertedero de los rechazos".

El grupo nacionalista recuerda igualmente que existe un acuerdo del Pleno del 2 de marzo de 2019 por que se declara a la isla de Tenerife como Territorio Libre de Incineradoras.

"Fue aprobado por todos los grupos políticos y supone manifestar la renuncia explícita de esta institución a la incineración como método para resolver la gestión insular de los residuos, asumiendo el compromiso institucional de desplegar todas las políticas y todas las medidas técnicas necesarias para garantizar que nunca llegue a ser necesario recurrir a ella", recuerda.