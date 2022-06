CC reclama "garantías" para excepcionar a Canarias de la tasa verde

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha reclamado a los Gobiernos de Canarias y de España "garantías" para excepcionar a las Islas de la tasa verde que debatirá el próximo mes de septiembre. Asimismo, ha instado al Ejecutivo canario "a trabajar" para evitar la aplicación de una directiva que en el caso del Archipiélago supondrá la "quiebra" de la economía y que "alejaría" a las Islas del continente.

Fernando Clavijo reclamó, además, los documentos de trabajo para excepcionar a las Islas de la tasa verde europea, después de que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres "confundiera" la tramitación de las penalizaciones por emisiones de CO2 que se debate esta semana en el Parlamento europeo con la tasa verde que se debatirá el próximo mes de septiembre.

Clavijo señaló a la "incompetencia, desidia, improvisación y temeridad" de un Gobierno de Canarias que "por ignorancia o interés político" está generando "informaciones falsas" y alertó de la "indefensión" en la que se encuentran los intereses canarios en Bruselas.

Para el secretario general de los nacionalistas canarios, "es cuanto menos preocupante que el presidente Torres declare ante los medios que el día 6 se debatirá una iniciativa para dejar a Canarias exenta de la aplicación de la tasa verde gracias a una enmienda del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar cuando lo que ha presentado es una enmienda a la directiva de emisiones, no a la directiva de la tasa verde".

"Y es preocupante porque esa enmienda hace referencia a los derechos de emisión de CO2, que sí se debate a partir de hoy en el Pleno del Parlamento Europeo y que, efectivamente, se corría el riesgo de que Canarias, que estaba ya exenta, se viera perjudicada al querer aplicársele. Sin embargo, no tiene nada que ver con la tasa verde, por lo que el peligro de que se aplique en Canarias ese impuesto al combustible que afectaría al precio de los vuelos con otros países y entre islas a partir del 1 de enero de 2024 sigue siendo una realidad", advirtió Clavijo.

El líder nacionalista señaló que es "tan sencillo" como entrar en la página web del Parlamento europeo y en el orden del día del pleno que tiene lugar desde hoy al 9 de junio para comprobar que lo que se tratará es la reforma del Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), que incluye la revisión de la contribución del sector de la aviación y el sistema de notificación a los operadores aéreos (CORSIA). "Es decir, lo que se votará es el conocido como ETD o derechos de emisión por lo que se paga por lo que emites de CO2. Un gravamen del que ya se había logrado la exención para Canarias que ahora hay que seguir defendiendo", afirmó el senador.

Clavijo insistió en la "temeridad" del Gobierno de Canarias y del Estado "con un asunto que implica el futuro de esta tierra y de todos lo que aquí vivimos". En este punto, se preguntó "en manos de quién estamos para que no sepan diferenciar entre un asunto y otro y para que ni siquiera conozcan la agenda de los asuntos que se debaten en el seno de la UE y que afectan directamente a las Islas". Al respecto, agregó, "si no saben ni cuándo ni qué es lo que se está debatiendo en Europa y cómo afecta a Canarias deberíamos alarmarnos todos".

De la misma forma, el líder nacionalista aseguró no entender "por qué no se ha trabajado ni desde el Gobierno de Canarias ni desde el Gobierno de España, como sí ha hecho Francia, para que una región ultraperiférica como es Canarias, que no tiene otro medio de transporte alternativo para conectarnos al continente que no sea el barco o el avión y que dependemos, no ya solo nuestra economía sino lo que comemos y bebemos de lo que llega del exterior, no haya quedado fuera de los textos no solo de la penalización por emisiones de CO2 que ahora se quiere aplicar al tráfico marítimo, sino de la tasa verde, acordada por la Comisión de Medio Ambiente".

Clavijo calificó de "impresentable" que se haya llegado a este asunto sin que "se haya defendido las singularidades de Canarias ni por parte de España ni del Ejecutivo autonómico". Por este motivo, adelantó este lunes que mañana preguntará al Gobierno estatal por el trabajo "si lo hay" que ha llevado a cabo junto al Gobierno canario para defender a las Islas en "dos asuntos que, de aplicarse, van a generar un impacto catastrófico en la economía canaria".

"Concretamente, los nacionalistas canarios queremos saber qué documentos oficiales el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España ha cursado con la Unión Europea para dejar afuera a Canarias como región ultraperiférica, queremos saber exactamente cuál van a ser las distintas medidas que se van a articular no solo para que Canarias siga exenta de las emisiones de las penalizaciones a las emisiones de CO2", dijo.

Al respecto, advirtió que exigirán "garantías para que en la próxima comisión de asuntos económicos se pida que Canarias como región ultraperiférica quede fuera de la tasa verde en todos los aspectos y no solo hasta el 2030".

El líder nacionalista insistió en que "la sensación de indefensión es enorme" y reconoció que los nacionalistas llevan meses advirtiéndoselo al Gobierno. "Se lo hemos dicho, lo hemos puesto en documentos y se lo hemos advertido, le hemos tendido la mano, pero este Gobierno o no quiere trabajar o no sabe hacerlo ni es capaz de arrimar el hombro en asuntos claves para Canarias".

En este contexto, Clavijo señaló que durante la pandemia se redujo la movilidad y el PIB de las Islas cayó en un 20% prácticamente y alertó que "si le seguimos poniendo restricciones a la movilidad no solo se va a encarecer los pasajes de los billetes de todos aquellos que quieren venir a visitarnos y pasar sus vacaciones aquí, sino que además va a restringir la movilidad de los canarios entre las islas y nuestra conectividad con el continente".