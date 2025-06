CC reprocha al Gobierno que siga "burlando" al Supremo con los menores solicitantes de asilo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) reprochó este jueves al Gobierno del Estado que siga "burlando" el auto del Tribunal Supremo que le obliga a hacerse cargo de más de mil menores no acompañados solicitantes de asilo y que permanecen en la red de acogida de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El secretario nacional de Organización, David Toledo, analiza así el último pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) que ordena al Gobierno socialista a adoptar medidas urgentes para la atención de estos niños, niñas y adolescentes o a asumir "medidas coercitivas" de no hacerlo.

Toledo subrayó que el Gobierno estatal está "demostrando con creces quién se ha preocupado y ocupado de dar una atención y una respuesta digna a estos niños, niñas y adolescentes --refiriéndose al Gobierno presidido por Fernando Clavijo-- y quién sigue sin hacerlo a pesar de contar con un auto y varias advertencias como la de hoy del Supremo"

Asimismo, subrayó que "no puede exigir solidaridad a las comunidades autónomas quien no la practica" a la vista de cómo el Estado se está intentando "lavar las manos una y otra vez" para dejar fuera del sistema de protección a los menores no acompañados solicitantes de asilo.

"Es inadmisible que desde el primer pronunciamiento del TS en el mes de marzo el Ejecutivo estatal no haya movido ni un solo dedo para atender a estos niños y niñas", que insistió Toledo, "están en una situación de máxima vulnerabilidad".

De la misma forma, aseguró que "lo que está claro es que no se trata de falta de capacidad sino de voluntad" que es "lo que ha demostrado tener Canarias con creces para atender en solitario a miles de niños, niñas y adolescentes que han ingresado a Europa a través de la Ruta Atlántica".

Para Toledo, el Gobierno de España "está demostrando no solo la falta de respeto a un pronunciamiento judicial sino qué lugar ocupa para los socialistas los derechos de estos niños, niñas y jóvenes".