CC señala a Torres indicando que en el caso 'Mediador' hay "responsabilidades políticas, más allá de las judiciales"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Coalición Canaria (CC) y candidato al Parlamento autonómico por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha señalado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su Ejecutivo regional para apuntar que en el caso 'Mediador' hay "responsabilidades políticas, más allá de las responsabilidades judiciales".

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha pedido al presidente canario tener "mucho más rigor, dar la cara, hay responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales", por ello ha matizado que desde su partido, "con toda la calma del mundo", solicitarán "todas las explicaciones posibles" y para ello han pedido la celebración de un pleno extraordinario monográfico sobre este caso.

El diputado nacionalista ha señalado que "es absolutamente vergonzoso todo" lo que se ve y sale al respecto, afirmando que esto les produce una "enorme repulsa, una enorme vergüenza", al tiempo que considera que probablemente este es el "mayor caso de corrupción en las últimas décadas en el marco del Gobierno de Canarias, en el ámbito del archipiélago".

Por ello, entiende que la justicia tiene que trabajar "con la celeridad y la libertad e independencia que se le presume para llegar hasta el fondo", si bien desde el punto de vista político considera que "se deben asumir responsabilidades políticas" porque ha espetado a Ángel Víctor Torres que "no se puede esconder" cuando fue quien nombró a Juan Bernardo Fuentes y a Taishet Fuentes en los diferentes cargos públicos.

"Eso requiere al menos una responsabilidad, requiere al menos una disculpa, requiere al menos que deberían cuestionarse cómo eligen y a quién eligen y desde luego eso todavía no ha pasado, han preferido esconderse", ha lamentado.

Además admitió que preocupa que en "48 horas el Gobierno de Canarias anunciara que el erario público no tenía ninguna afectación en este caso, que dijera con toda claridad que el Gobierno de Canarias no se iba a personar porque no había daño al Gobierno de Canarias", sin embargo "48 horas después anuncia que van a hacer una inspección de las propias ayudas que ha dado la Consejería de Agricultura".

"Si van a hacer una inspección para ver si las ayudas están afectadas es que no tienen claro si el Gobierno de Canarias tiene o no tiene afección en su erario público a través de esta corruptela", apuntilló.

Finalmente, cuestionado por la reunión del presidente del PP, Manuel Domínguez, con el mediador ha afirmado desconocer el marco de la reunión para agregar que "tener una reunión no es un delito" y ha apuntado que desconoce "cuál era la situación" ni la intención, lo desconozco, para concluir que lo que sí puede asegurar es que tanto él como el presidente de CC, Fernando Clavijo, "ninguno de los dos" ha tenido "ninguna reunión" con el mediador.