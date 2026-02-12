CC y UxGC rubrican un acuerdo de confluencia nacionalista en Gran Canaria: "No es simplemente un acuerdo electoral"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario insular de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y el presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna, han rubricado este jueves un acuerdo de confluencia nacionalista y de colaboración estratégica para reforzar la unidad política en la isla capitalina.

"Hemos dado un paso importante. No es simplemente un acuerdo para ir juntos a las elecciones donde nos repartimos una lista electoral, sino que estamos trabajando en una confluencia estratégica de cara no sólo a las próximas elecciones, sino al futuro y al presente de Canarias y de Gran Canaria", ha dicho Rodríguez en unas declaraciones a los medios de comunicación.

Mientras, Bravo de Laguna ha hecho especial hincapié en que UxGC se suma "encantado" a esta confluencia porque la formación cree que "es el momento de sumar y de aunar esfuerzos por Canarias y por Gran Canaria" para que la isla "tenga el protagonismo que se merece y que debe tener en las instituciones regionales y a nivel nacional".

(Habrá ampliación)