CCOO y UGT suspenden la manifestación en La Palma debido a la borrasca 'Charles'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han decidido suspender la manifestación convocada para este miércoles en La Palma con motivo de la huelga general debido a los efectos que está dejando el paso de la borrasca 'Charles' por la isla.

"Consideramos que los efectivos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia deben estar plenamente disponibles para atender las necesidades de la población, prestar auxilio allí donde sea necesario y hacer frente a las consecuencias de esta situación excepcional. Asimismo, queremos evitar desplazamientos y concentraciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía o dificultar las labores de los servicios de emergencia", detallan en un comunicado conjunto.

Las organizaciones admiten que no ha sido una "decisión fácil" porque detrás de esta convocatoria "hay semanas de trabajo, esfuerzo, compromiso y una extraordinaria respuesta ciudadana".

Por ello expresan su "más sincero agradecimiento" a todas las personas que han mostrado su apoyo, participación y colaboración.

"La suspensión de esta manifestación no significa renunciar a nuestras reivindicaciones, ni abandonar nuestra lucha. Las razones que nos han llevado a convocar esta movilización siguen plenamente vigentes. Hoy, por responsabilidad, toca priorizar la seguridad y la solidaridad con quienes más lo necesitan", indican.