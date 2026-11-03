El CD Tenerife despedirá este sábado en el Heliodoro a Jesús de Miguel en una misa oficiada por el obispo Eloy Santiago

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto hoy, a las 08.00 horas, a ca - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CD Tenerife organiza este sábado, a las 18.00 horas, una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, para despedir a Jesús de Miguel, fallecido este martes en el Hospital de La Candelaria a raíz del violento choque sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido de este pasado lunes.

El cuerpo será trasladado a la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia --él era natural de Madrid-- y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo.

Para esta tarde la federación de peñas ha convocado un minuto de silencio colectivo ante la puerta 9 del Heliodoro, que se ha convertido en un altar de homenaje en el que a lo largo de día se suceden los ramos de flores y mensajes de apoyo y ánimo al jugador y su familia.

El Cabildo de Tenerife ha decretado un día de luto oficial y convocado para este miércoles, a las 11.30 horas, un minuto de silencio.