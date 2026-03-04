La CE da luz verde a los incrementos en las ayudas del POSEI solicitados por el Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución que actualizaría, con nuevos incrementos, las medidas de apoyo a la producción agraria local incluidas en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) 2026.

Todo ello, tras la aprobación por parte de la Comisión Europea de las subidas en las cuantías de las ayudas unitarias solicitados por el Ejecutivo canario, según ha informado el departamento regional en una nota.

Estas modificaciones, que para 2026 dispone de 243,96 millones de euros --206,32 millones de financiación comunitaria y 37,63 de la ficha adicional-- destinados a ayudas al sector agrario, implicarían aumentos en las ayudas a la batata y la piña tropical, y en el ámbito de la ganadería, a los reproductores de porcino.

Además, conllevan la extensión de las ayudas a los productores afectados por la erupción en La Palma.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha advertido que el Gobierno de Canarias seguirá demandando a la UE un incremento de la ficha financiera de este programa, que sea acorde con la subida de los costes de producción y que asegure "el futuro" de nuestra actividad agraria. También, en la defensa del mantenimiento de la estructura jurídica del POSEI como instrumento con financiación propia en el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea.

En concreto, entre los productos que ven incrementada la cuantía de su ayuda unitaria dentro del apartado comercialización de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias (acción I.1) figura la batata, con un incremento del 16,67% en la financiación.

MEDIDAS ADICIONALES

Además, se han introducido medidas adicionales de carácter transitorio para los productores de piña tropical con el fin de asegurar una ayuda mínima por hectárea en compensación por los problemas que acusa este cultivo, afectado por plagas y enfermedades, así como las dificultades para acceder a material vegetal sano.

Por otra parte, en el ámbito del al apoyo a la producción animal, la ayuda para el suministro de animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de la Comunidad aumenta la ayuda unitaria por hembra desde los 250 hasta los 305 euros por cabeza, disminuyendo proporcionalmente el número máximo admisible.

Paralelamente, en la acción III.7 se ha incrementado el número de animales admisibles en la ayuda para reproductores de porcino producidos en Canarias.

En relación con las ayudas destinadas a los productores afectados por la erupción volcánica en La Palma, el Gobierno de Canarias celebra que la Comisión Europea autorice una nueva prórroga de la extensión de estas ayudas al sector agrícola, articuladas en el POSEI, sobre todo para los productores afectados, hasta el año 2027.